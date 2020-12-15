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送餐公司 迎接春天還是冬天

陳德安

時序入冬，美國IPO市場傳來好消息，三位史丹福大學華裔學生創立的送餐公司DoorDash上市，12月9日IPO以每股102美元價格發售3300萬股，首日股價漲至189.1美元，較發行價漲86％，這三名學生一夕成了億萬富翁。

七年前，他們洞察外賣餐飲市場有這個需求，開發應用程式，親身投入外送業務，如今業務成長迅速，擴展到美國各地，也進軍加拿大和澳洲。今年的新冠疫情，更讓業務量大增，頭九個月公司總收入19億美元，遠超過去年同期的5.87億美元。顯然受惠疫情，讓這新創公司三級跳成長，更受到創投公司青睞，初次上市，就成了香餑餑。

年輕華裔初創公司有此成績，令人欣羡，也因為這家公司在全美外送市場，居於領導地位，幾乎占有半數市場，初次上市，成績耀眼，看似迎來公司的春天。

不過送餐市場目前群雄並起，UberEat又緊追在後，Grubhub也未放棄角逐地位，DoorDash是否就能趁著風光上市，從此平步青雲，還有很多挑戰。

有分析師對送餐外賣市場做了評估與分析，對於DoorDash在此時溢價發行，提供了保守的看法，主要是這行業的獲利率，並非有爆發性的可能，再者各州對於送餐法律的限制，包括未訂約餐館不能代送，加上疫情的控制，疫苗的推出，以及外送佣金加成的多寡，都將影響獲利能力，何況又要增加投資，擴大市占率，凡此種種因素，都須列入考慮。

DoorDash最大的優勢，是他屬於領導品牌，但是該行業進入門檻不算高，必須拉大與競爭對手的差距，才能掌握勝算，加以疫情狂襲過後的天時優勢不再時，如何凝聚客戶的忠誠度，提供精準且為人接受的價格優勢，皆是是未來的考驗。

事實上在祝賀DoorDash成功上市後，值得留意的另一則新聞是，南加州也是由華人學生創設的送餐平台Gesoo，傳出拖欠餐館帳款，由每兩周結帳一次，到後來一拖再拖，終至沒有下文。

這家華人平台成立也有六年，號稱與聖蓋博谷200家餐館有往來，接單有兩成佣金，另外有小費收入，規模相較DoorDash要小很多，但同樣面臨在地多家同業競爭，在疫情爆發之際，本來應是最佳擴展業務時機，卻傳出欠帳難還窘狀，顯見這行業也有他的軟肋，如無雄厚資金調度，有可能就此一蹶不振。

疫情來勢洶洶，看似對於送餐行業是利多，但是市場競爭激烈，要拉高獲利率，還是低價攬客，都有可能自傷筋骨，影響生意。

同樣是華人學生創建的送餐平台，有人風光上市，迎接新創公司的春天；有人咬牙苦撐，艱辛承受寒冬的挑戰。同樣行業，境遇有別，成與敗都可供借鏡。

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