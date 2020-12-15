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美國台中一中校友會成立

【洛杉磯訊】
中華民國台中一中校門。（美國台中一中校友會提供）
中華民國台中一中校門。（美國台中一中校友會提供）

美國台中一中校友會近日在美國成立。已經有105年歷史的台中一中，是台灣極負盛名的優質學府，作育英才無數，校友遍佈海內外，在各個領域裡都有相當卓越的成就與發展。

美國台中一中校友會祝賀新任校長林隆諺，成為台中一中校友回母校當校長的第一人，敬祝林隆諺前程似錦再創輝煌。同時感謝台中一中校友總會，在該會成立過程所提供的許多協助，未來美國台中一中校友會會積極聯繫美國各地方的校友、促進校友間的交流、強化校友間的情誼，並且集結美國各地方的校友資源、回饋母校。

美國台中一中校友會提供服務項目包括: 美國一中校友資料建檔及更新、刊登一中傑出校友、表彰有卓越成就及特殊貢獻之校友、弘揚校譽及勉勵一中人、 刊登母校及校友資訊、美國一中校友諮詢服務。

美國台中一中校友會誠摯歡迎校友們加入，如有任何問題，可與各地區連絡人連繫。加入美國台中一中校友會的網址如下: https://tcfshalumni.us/wp/；加入校友會／中華民國台中一中校友總會 網址：http://libweb.tcfsh.tc.edu.tw/zh_tw/tcfsh_alumni_association，連絡人: 陳孟宏主任。

加州聯絡人須國琪， 電話: 510-936-3906，電郵: [email protected]；南加州聯絡人梁義大，電話: 240-731-7836，電郵: [email protected]；大華府地區聯絡人張孝倫 ，電話: 301-906-7071，電郵: [email protected]

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