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監督委員會轟洛縣警局妨礙調查 已觸法

洛杉磯訊
洛縣警局局長維拉紐瓦被控違法濫權，妨礙調查。（維拉紐瓦Twitter）
洛縣警局局長維拉紐瓦被控違法濫權，妨礙調查。（維拉紐瓦Twitter）

監督洛杉磯縣警局(LASD)的機構14日發布報告，指責洛縣警局一直在妨礙干涉對該局的行為調查，已觸犯法律。

洛縣平民監督委員會(Civilian Oversight Commission)督察長(Inspector General)Max Huntsman在報告中，詳細列出了對洛縣警局超長的投訴和潛在違規清單，從涉嫌威脅其他縣府官員，到拒絕透露參與槍擊事件的警員姓名。報告總結指出，「局長竭盡全力保密其行為。以上列舉的非法行為和潛在的非法行為，顯示了其拒絕督察長辦公室、平民監督委員會、縣政委員會和公眾的監督模式和做法」。

Huntsman應平民監督委員會的要求，發布了題為「洛杉磯縣警局違法行為報告」的信。目前尚不清楚督察長和縣政委員會是否會採取進一步措施。但上個月，縣政委員會以三票對兩票，決定查看是否有可能性能罷免民選的縣警局長維拉紐瓦（Angel Villanueva）。其中韓珍妮（Janice Hahn）和巴格（Kathryn Barger）反對，認為這應是留給選民做決定。

督察長14日發布的報告詳細介紹法院最近關於縣警局長權限的裁決。在9月份關於維拉紐瓦單方面，重新僱用一名被指控犯有家暴並向調查員撒謊的警員的裁決中，一名法官發現，縣警局在聘用程序方面根本無法獨立運作。但儘管做出了這一裁決，警局仍未遵守相關文件要求。

10月時法院撤銷了先前的法院命令，早先命令要求不公開在加甸納(Gardena)附近18歲的Andres Guardado被警員槍殺的屍檢結果。而早先的這項命令竟是祕密獲得，且沒有與法醫辦公室或縣檢察官協商，法官稱此舉「震驚良心」。

報告還提到，警局對前縣首席執行官橫濱（Sachi Hamai）和縣政委員會以及Huntsman及其員工的威脅。而已退休的橫濱被承諾享有隱私保障，遭到縣警騷擾後，縣府支付大筆賠償。此外縣警局近來惹出的麻煩包括，逮捕記者Josie Huang，涉嫌違反憲法中的新聞保護；湖人巨星科比直升機失事時，警局私自流傳出事發時照片等。

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