打破慣例！周柏華副市長輪值被跳過 鑽石吧社區反彈

周柏華被跳過副市長輪值，支持者計劃抗議鑽石吧市議會。（檔案照）

鑽石吧 新當選的兩名華裔市議員日前宣誓就職，鑽石吧成爲聖蓋博谷東區首個華人市議員超過半數的城市。與此同時，鑽石吧維持多年的副市長／市長輪值慣例卻出現破局，本該輪值副市長的華裔市議員周柏華（Andraw Chou）被意外跳過，引起社區反彈，部分居民和周柏華的支持者準備到市議會抗議。

與其他性質近似的城市一樣，鑽石吧市議會多年來有不成文的慣例，即五位市議員輪值副市長和市長，市議員當任四年内，通常會在第三年輪值副市長，第四年任期内輪值市長，如此，每位市議員都可全面體會市議會職位的機會。不過鑽石吧最近新市長／副市長提任會議卻出現意外，任期進入第三年的市議員周柏華輪值副市長落空。

「這麽多年來，我們城市很少不按牌理出牌，跳過某位市議員」，鑽石吧居民林先生表示，他在當地居住近30年，記憶中只有2007年即13年前日裔市議員被意外跳過市長輪值，而十多年來的每一位市議員都是按部就班，機會均等，每一任都是市議員、副市長和市長的輪值順序，「為什麽獨獨跳過周柏華？」

鑽石吧市議會本次副市長／市長推舉和就職會議，市議員Steve Tye主動提名剛獲連任就職的劉敏兒出任副市長，表決結果多數票同意通過。Nancy Lyons當任市長。

「我當時也很驚訝，沒有想到」，周柏華表示，但還是爲了顧全大局沒有提出反對意見。他分析，此次意外被跳過，可能與他是兩年前以「系統外人士」當選、在市議會沒有長期和深厚人脈有關。

不過周柏華的支持者並不這麽認爲。一位支持者表示，每個民選市議員都有自己的支持陣營，市長和副市長沒有特權，但被跳過副市長／市長的輪值，這種不按牌理出牌，反倒是其它市議員在耍特權而有歧視之嫌，同時也忽略了該名市議員代表的民意的感受。他們計劃在本月的最後一次市議會上提出抗議。

被跳過輪值副市長或市長，近年來在華人城市其實多次發生，包括天普 市汪嵩芝、亞凱迪亞戴守真、核桃市秦振國等，都曾經歷「被跳過」事件，一度在當地社區引起風波。

天普市居民黃太太表示，她還記得當年天普市議會當天投票 跳過華裔市議員汪嵩芝輪值市長，後在民眾強烈反彈下，天普市議會在NBC 4的現場報導中重新投票，最終改變原來的投票結果，汪嵩芝輪值市長。

周柏華表示，他擔任鑽石吧市議員兩年一直竭盡全力，而且在各方面都證明自己的能力。他並不在乎副市長或市長頭銜，但一旦輪值的遊戲規則打破，無形中就劃分了你我，給本來團結的市議員們畫上一道裂痕，變成兩派，這是他所不願看到的。