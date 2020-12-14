與土狼做好鄰居 遇險切勿背對

一對共同生活的土狼夫婦。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）

「如果你突然與土狼遭遇，切記不可以背對土狼，應在注視土狼雙眼的同時，緩慢後退離開現場。」

南加 居民對土狼（Coyote）頗為熟悉。牠是南加原生野生動物，個頭不大，行動敏捷，常出沒於山谷和人類社區的交界地帶。這種常見卻帶神秘感的動物，幾百年來一直與人類分享著聖蓋博 谷。為了讓社區更好的了解土狼，聖蓋博谷土狼鄰居計畫（Cayote Neighbor Program）日前舉行線上會議，討論居民應該如何與它們相處。

土狼鄰居計畫組表示，土狼是南加最常見的野生犬科動物，與一隻小型德國牧羊犬差不多大小，體重一般在18到25磅之間。相較於大型家犬，土狼鼻子較小，尾巴也較短且有黑色標記。土狼每年繁殖一次，每窩產仔四至七隻。野生土狼壽命一般在六至八年之間。

土狼是領地性動物，根據食物的充足程度，每個土狼家庭的活動範圍可在一到15平方哩之間。土狼一般以領地內的嚙齒類動物，包括野兔和老鼠、昆蟲以及漿果為食。但有些時候土狼也會來人類居住區尋找狗糧。在某些時候，土狼也會嘗試捕捉無人看管的的小型寵物。

根據土狼鄰居計畫提供的數據，近幾月來聖蓋博谷附近的土狼活動頻率上升。但絕大多數時候，土狼都會主動與人類保持距離。過去30天聖蓋博谷僅有一起土狼追逐居民寵物的報告。儘管如此，政府官員依然鼓勵居民不要讓寵物貓狗，在沒有牽繩下獨自在室外遊玩，盡量避免在植被茂密的地區遛狗。

一位居民在遛狗時與土狼遭遇，受驚的土狼對居民及其寵物狗擺出威脅架勢。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）

如果居民在住家附近或野外遭遇土狼，無需慌張，但也不能過度接近土狼。為防止土狼未來繼續在住宅區附近出現，居民可通過大喊，扔石頭或使用水管向土狼噴水方式驅逐土狼。同時也可以通過控制鼠害，安置柵欄的方式，阻止土狼進入自己的生活區域。

如果居民突然遭遇進攻性的土狼，切記不可以後背示狼。而應在注視土狼雙眼的同時緩慢後退，同時通過揮手、怒吼、扔石塊的方式將土狼嚇走。如果有人或寵物不幸被土狼咬傷，應立刻前往當地診所治療。雖然絕大多數土狼都很健康，不攜帶狂犬病病毒，但為安全起見，傷者應該接受狂犬病疫苗 注射。

為了保障土狼和居民和睦相處，聖蓋博谷各市政府聯合土狼鄰居計畫，開設土狼報告熱線：626-278-0239，居民可匯報自己與土狼的遭遇，供政府更了解土狼活動範圍。土狼鄰居計畫也會擇時通過絕育，和將土狼轉移至野外的方式，控制土狼數量。希望居民對包括土狼在內的野生動物保持尊重，不要故意傷害、捕捉或試圖馴養土狼。