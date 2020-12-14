我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1625萬例 逼近30萬死

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

與土狼做好鄰居 遇險切勿背對

記者鄭敖天／洛杉磯報導
一對共同生活的土狼夫婦。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）
一對共同生活的土狼夫婦。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）

「如果你突然與土狼遭遇，切記不可以背對土狼，應在注視土狼雙眼的同時，緩慢後退離開現場。」

南加居民對土狼（Coyote）頗為熟悉。牠是南加原生野生動物，個頭不大，行動敏捷，常出沒於山谷和人類社區的交界地帶。這種常見卻帶神秘感的動物，幾百年來一直與人類分享著聖蓋博谷。為了讓社區更好的了解土狼，聖蓋博谷土狼鄰居計畫（Cayote Neighbor Program）日前舉行線上會議，討論居民應該如何與它們相處。

土狼鄰居計畫組表示，土狼是南加最常見的野生犬科動物，與一隻小型德國牧羊犬差不多大小，體重一般在18到25磅之間。相較於大型家犬，土狼鼻子較小，尾巴也較短且有黑色標記。土狼每年繁殖一次，每窩產仔四至七隻。野生土狼壽命一般在六至八年之間。

土狼是領地性動物，根據食物的充足程度，每個土狼家庭的活動範圍可在一到15平方哩之間。土狼一般以領地內的嚙齒類動物，包括野兔和老鼠、昆蟲以及漿果為食。但有些時候土狼也會來人類居住區尋找狗糧。在某些時候，土狼也會嘗試捕捉無人看管的的小型寵物。

根據土狼鄰居計畫提供的數據，近幾月來聖蓋博谷附近的土狼活動頻率上升。但絕大多數時候，土狼都會主動與人類保持距離。過去30天聖蓋博谷僅有一起土狼追逐居民寵物的報告。儘管如此，政府官員依然鼓勵居民不要讓寵物貓狗，在沒有牽繩下獨自在室外遊玩，盡量避免在植被茂密的地區遛狗。

一位居民在遛狗時與土狼遭遇，受驚的土狼對居民及其寵物狗擺出威脅架勢。（聖蓋博谷土...
一位居民在遛狗時與土狼遭遇，受驚的土狼對居民及其寵物狗擺出威脅架勢。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）

如果居民在住家附近或野外遭遇土狼，無需慌張，但也不能過度接近土狼。為防止土狼未來繼續在住宅區附近出現，居民可通過大喊，扔石頭或使用水管向土狼噴水方式驅逐土狼。同時也可以通過控制鼠害，安置柵欄的方式，阻止土狼進入自己的生活區域。

如果居民突然遭遇進攻性的土狼，切記不可以後背示狼。而應在注視土狼雙眼的同時緩慢後退，同時通過揮手、怒吼、扔石塊的方式將土狼嚇走。如果有人或寵物不幸被土狼咬傷，應立刻前往當地診所治療。雖然絕大多數土狼都很健康，不攜帶狂犬病病毒，但為安全起見，傷者應該接受狂犬病疫苗注射。

為了保障土狼和居民和睦相處，聖蓋博谷各市政府聯合土狼鄰居計畫，開設土狼報告熱線：626-278-0239，居民可匯報自己與土狼的遭遇，供政府更了解土狼活動範圍。土狼鄰居計畫也會擇時通過絕育，和將土狼轉移至野外的方式，控制土狼數量。希望居民對包括土狼在內的野生動物保持尊重，不要故意傷害、捕捉或試圖馴養土狼。

一窩在聖蓋博谷被發現的土狼幼崽。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）
一窩在聖蓋博谷被發現的土狼幼崽。（聖蓋博谷土狼鄰居計畫圖片）

聖蓋博 南加 疫苗

上一則

世華大洛杉磯分會 線上會長交接暨會員大會

下一則

疫苗配送洛縣83醫院 一線醫護先打

延伸閱讀

Bio Lab提供上門檢測新冠、得來速服務

Bio Lab提供上門檢測新冠、得來速服務
華埠服務中心 免費新冠檢測將擴及聖谷

華埠服務中心 免費新冠檢測將擴及聖谷
向大象道歉

向大象道歉
人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻
別再一廂情願...研究：狗無法聽懂人類語言

別再一廂情願...研究：狗無法聽懂人類語言
救餐飲業 華人青年號召3萬人辦美食周

救餐飲業 華人青年號召3萬人辦美食周

熱門新聞

位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
華人川普支持者與路人發生語言衝突。（記者王若然／攝影）

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

2020-12-13 02:15
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
大多數新冠症狀是模棱兩可的。（美聯社）

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

2020-12-14 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
嗅味覺減退 新冠最靠譜指標

嗅味覺減退 新冠最靠譜指標
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票