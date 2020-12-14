疫苗開打準備好沒？ FDA：過敏體質要小心

隨著第一批新冠病毒疫苗的到來，疫苗的安全性廣爲民眾高度關注。聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）13日警告，如果民眾有嚴重的過敏 反應史，接種疫苗千萬要小心。但到目前為止，FDA還沒有發現與疫苗有關的任何嚴重不良事件。

FDA在疫苗大面積施打計畫開始前提出的警告，來自於疫苗施打實驗人群的報告。第一個有關嚴重副作用的報告，來自英國的兩名醫務工作者，他們曾出現嚴重過敏反應。

白宮抗疫小組成員、傳染病專家佛奇博士表示，安全是個非常重要的問題，當大家看到成千上萬的民眾因接受過疫苗接種而得到保護時，疫苗可能留下的長期副作用也可能不小。

目前相關報告反映的副作用包括：手臂疼痛、發燒、疲倦、肌肉疼痛、發冷、淋巴腫大，嚴重者會出現身體過敏症狀，如心跳加速、呼吸困難等。

FDA13日表示，輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）在間隔三周施打兩劑後，可預防新冠肺炎（COVID-19）。目前尚不清楚抗COVID-19的保護期。報告表示很多人的副作用並不嚴重，但每個人都應該瞭解自己的身體狀況，和疫苗對每個人可能產生的副作用。

流行病專家表示，疫苗施打首先會出現手臂疼痛，但這種疼痛對許多人來說並不明顯，且會逐漸消失。部分試打者表示，他們在施打第二針劑後，手臂在注射部位疼痛更明顯，部分人手臂可能出現局部腫脹和發炎。

另外，比較普遍的症狀是可能會發燒，有接受疫苗者體溫可能達到華氏104.9°F（攝氏40.5°C），但數小時之内可能會降到102.0°F（38.9°C） 。

疲倦也是比較普遍的反應，這可能意味疫苗正在發揮作用。流行病學家表示，新冠疫苗比流感疫苗 具有更高的反應性，但反應性完全正常，由於兩針之間相隔三周，所以在三、四周之内會感到一些疲倦，不必過於驚慌。

在一些試打案例中，還出現頭疼、發冷、肌肉酸疼、噁心等症狀。FDA和流行病專家解釋，這可能表明免疫系統正在對疫苗中的病毒產生抗體。

一些更爲令人不安的症狀，可能是淋巴結腫大。流行病專家表示，淋巴結會過濾整個身體內的物質，局部擴大的淋巴結通常是指疫苗接種後的免疫活性，特別是含有活病原體的疫苗，可在最接近疫苗接種部位的淋巴結中有效地形成抗體，通常在接種後一周內就可發現淋巴結腫大，不需要治療，但須對其監測。

接種新冠疫苗最要關注的是嚴重過敏反應，雖然可能性很小，但不排除一些人會在施打疫苗後幾分鐘到一小時內，發生嚴重的過敏反應，包括呼吸困難、臉上和喉嚨出現腫塊、心跳加速、全身紅疹、身體虛弱和昏眩。

FDA警告，如果出現嚴重過敏反應，請馬上打911，或去最近的醫院。如果接種後出現任何困擾或不消失的副作用，可致電疫苗接種提供者或自己的家庭醫師。