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戴琪與戴笠無關 不必硬蹭台裔

孫靖洋
戴琪在拜登主持的提名記者會上強調，自己以成為「美國工人擁護者」為傲，將為美國人和美國爭取最大利益。(美聯社)
戴琪在拜登主持的提名記者會上強調，自己以成為「美國工人擁護者」為傲，將為美國人和美國爭取最大利益。(美聯社)

美國總統當選人拜登近日陸續公布內閣等級官員提名人選，可以看出拜登的人選，絕大多數是具有豐富行政官員資歷的建制派，與川普四年前的作風大大不同，同時拜登力圖族裔多元化，讓不同背景的人晉身最高決策階層，撫平美國社會目前族裔分裂失和的用意至為明顯。

在已公布的提名人選中，等同部長位階的候任美國貿易代表(USTR)戴琪(Katherine Tai)，最受到台灣和大陸關注。戴琪的雙親都在中國大陸出生，幼年時到台灣，也就是一般台灣所稱的「外省人」，家族與國府軍政界有深厚淵源，但與軍統局負責人戴笠無關。兩人都在台灣成長和完成大學教育，再到美國雙雙取得博士學位。

戴琪因為出生在美國，成為家中第一位美國公民。戴琪的雙親很重視家庭教育，她的中文造詣很不錯，聽說讀寫都有一定水準，這在一般第二代美國華人家庭中算是比較難得。後來她取得美國名校博士學位，長年擔任公職，學經歷俱佳，政界人緣很好，獲得很高評價。戴琪如此多元、傑出的背景，自然成為各界焦點。

但近日有中國大陸網路媒體廣泛流傳，稱戴琪是國民政府時代，軍統局負責人戴笠(戴雨農)的曾孫女，這根本是編造胡扯。不能因為人家姓戴，就硬扯是戴笠的後人。事實上，中國大陸這類假消息早就滿天飛，一旦有第一家網媒刊登，接著就會有別家轉載，再加油添醋，以訛傳訛，最後與事實天差地遠。

台灣媒體也不遑多讓，因為戴琪的父母是從台灣到美國，包括代表台灣政府官方的中央社，具有特定色彩的蘋果日報、自由時報，以及若干網路媒體，就稱戴琪是「台裔」，並據此「分析」她未來的貿易政策會如何如何。如此蹭熱度，相當令人傻眼。

台灣的人什麼時候變成一個特定的族裔，而需要用「台裔」或「台灣裔」來區分，本身就見仁見智。但這沒有對與錯的問題，而要看個案是否適用。更重要的是，這與自我認同有很大關係。如果你認定自己是某種族裔，別人也無權干涉你的自我認同。同理，你如果認為自己不是某種族裔，別人也不能強加於你。最著名的例子是美國前總統歐巴馬，他的父親是非洲肯亞人、母親是美國白人，但歐巴馬從來都稱自己是非洲裔。

戴琪上周在拜登主持的提名記者會上強調，自己以成為「美國工人擁護者」為傲，將為美國人和美國爭取最大利益。因此不管她是什麼族裔，戴琪就是美國人，包括美國萊克多巴胺豬肉進口台灣、美國與中國貿易等爭議，都會以美國的利益優先，這點不會改變。

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