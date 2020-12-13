洛杉磯台美商會 首辦線上會員大會

洛杉磯台美商會於12日線上舉行會員大會。（視頻會議截圖）

洛杉磯 台美商會12日線上舉行會員大會，透過網路會議回顧過去一年的會務活動和成果，並選出2021的理事會成員。

會長陳慶恩表示，由於最近疫情 迅速攀升，執行加州政府「區域居家避疫令」不能在任何實體場合開大會，所以今年會員大會改為視訊會議，這也是商會歷史上第一次遠程舉辦會員大會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境向商會頒發獎狀。他表示疫情下台美商人也受到影響，但仍然堅持幫助社區，舉辦了許多捐贈活動，展現「Taiwan can help」精神，只有互助合作才能構築強大的防疫陣線。他表示，這次台灣 的防疫是世界級的典範，經濟也成為少數正成長的國家，這樣的表現是政府的努力。疫情結束後全球供應鏈將加速調整，會有更多數位科技應用、醫療，都是台商可以利用的商機。政府會協助台商調整策略，讓全世界成為台商的客戶。

洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞表揚商會，雖然疫情嚴峻，但是服務沒有減少，堅持舉辦一場又一場的「一千萬個口罩、一千萬個愛心」活動，肯定商會的付出和貢獻，並祝福會員大會圓滿成功。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經濟組組長劉倫正，以及洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠，也都肯定商會以及會長這一年的努力，希望商會明年舉辦更多活動更好服務會員。此外，台美人事業有成時要回饋台灣，並鼓勵二代持續和台灣交流。

隨後會員透過視訊會議投票，全票通過2021年理事選舉，選票上的30名理事當選。