柏克萊加大財赤2億 2月起降薪、減工時

柏克萊加大校長克里斯說，因為新冠疫情，學校財政預算缺口為2億，為縮減成本，將在2月1日起採取降薪和減少工作時間計畫。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）在學校官網發表聲明說，因為新冠疫情 ，學校財政預算 缺口為2億。為縮減成本，將在2月1日起採取降薪和減少工作時間計畫。收入低於5萬9000元不用降薪，5萬9000元開始減0.6%，然後漸進增加，23萬4000元以上減薪幅度為3.84%，預計能節省2700萬元。

克里斯表示，將優先考慮校園社區的健康和福祉。盡一切努力挽救工作崗位，最大限度地增加就業 。 「學校相信，疫情對學校運營和預算影響，將在本財政年度結束時，即2021年夏天開始消退。」

克里斯說，疫情原本可能導致學校3.4億預算受影響，但在聯邦紓困金幫助下，預算影響降低為2億。學校暫時停止了工作人員的業績增長和教職工的漲薪，實行自願離職和退休、短期借款、現金管理戰略，並適度削減校園業務部門的預算。

克里斯說，為彌補剩餘的缺口，最大限度地增加就業，並避免進一步削減經營單位預算，校園將採取新措施，包括對所有無工會代表的工作人員、學者和教員實施為期一年的分級、基於收入的休假計畫，並減少代表員工的時間。「這不是個容易的決定。我知道這將會帶來個人的犧牲，並對此感到遺憾。但我相信，社區會公平的分擔這個犧牲和負擔。」

柏加大考慮在2月1日啟動分層降薪和減少工時計畫。收入低於5萬9000元的員工不用降薪。收入超過23萬4000元的員工將被漸進式減薪，最高降幅為3.84%。 這些措施預計能節省資金2700萬，柏加大還在考慮其他額外措施。

比如，嚴格執行員工招聘凍結。激勵和鼓勵各單位、學校和學院更多的使用其儲備金和作為捐贈基金的資金。謹慎擴大大學借款，以幫助滿足運營成本。第二輪自願退休和離職計畫將於2021年春季啟動，並放慢所有待定的基本建設計畫的進度。

她說，根據加大系統總校長德雷克（Michael Drake）最近資訊，透過暫停未占名額的員工的業績增長和教職工工資的幅度調整，柏加大已節省1000萬，以盡量減少裁員和保留低薪工作，否則可能沒有足夠的資金。

克里斯說，學校長期戰略的一部分，是對慈善事業的持續投資。數以千計的捐贈者共同捐贈了3200萬，用於支持疫情的相關研究和測試工作，並為困難學生提供緊急經濟援助。基於捐贈者的意願，絕大多數的其他捐款限制在特定的用途上，因此無法緩解學校短期的預算困境。但這些資金無疑有助於支持核心專案、需求和倡議。