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避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

紐森有麻煩 防疫不佳、自身違規 罷免火力猛

記者劉先進／柏克萊報導
紐森參加記者會，更新疫情情況。（記者劉先進／翻攝）
紐森參加記者會，更新疫情情況。（記者劉先進／翻攝）

灣區委員會(Bay Area Council)10日舉行視訊論壇，討論11月大選影響。採訪政治新聞20多年、洛杉磯時報駐沙加緬度分社總編輯邁爾斯（John Myers）表示，因為質疑州政府疫情管控，有人發起針對州長紐森的罷免，與2003年罷免前任州長有相似之處。此次已收集到舉行罷免選舉的一半簽名，「接近紐森的人說，他正在認真看待罷免之事。」

州長紐森上任後遭五次發起罷免，均未能成功。但他在納巴縣的餐廳參加友人生日派對，帶頭違反聚會指引，導致媒體火力大開，紐森也為此道歉。

邁爾斯說，目前試圖罷免州長紐森的行動，讓他回想起2003年加州成功罷免時任州長戴維斯（Gray Davis）（後來共和黨候選人阿諾史瓦辛格Arnold Schwarzenegger當選），兩者有相似處。「戴維斯也許沒有紐森那樣的魅力和人氣，但戴維斯上任繼承了一些問題，本不是他的錯，比如加州的能源危機。」

邁爾斯表示，從2019年到2020年2月，紐森情況美好，但疫情爆發，情況發生變化。他不是疫情始作俑者，但民眾開始質疑他對控制疫情的管理，從州政府層面，到對經濟衰退的恐懼。民選官員對經濟問題充耳不聞。直到幾周前，人們可能以為，這只是歷任州長面對的罷免行動的重演。

他說：「不過現在情況是，此次罷免的行動火力兇猛。我和一些參與罷免的人交流過，其中一個是2003年罷免行動的設計師，是知名的共和黨政治顧問。罷免發起人預期手機簽名能有80萬個，下個月州政府辦公室就會正式公布報告。80萬個簽名，意味著發起罷免選舉的一半簽名要求。法定要求需要收集149萬5079個有效簽名。」

邁爾斯說，罷免方找到一個專業的籌款人，曾為前總統小布希(George W. Bush)和前任州長威爾森（Pete Wilson）籌款。「這是很嚴肅的事情。我聽到消息，與紐森親近的人說，紐森正在認真對待被罷免的可能。民眾很憤怒，現在是美國政治中的熱點時期，在加州的政治中，沒有什麼是不可能的。

我認為紐森會側面關注這件事。人們有憤怒的情緒，在接下來的幾周，他們會尋找一個人成為指責的對象。紐森首當其衝，有很多原因，因為他是州長，也因為對他的政府所做的一些決定，讓人有疑問。我並不是說罷免會成功，但舉行罷免選舉的可能性，比六周前高得多。」

KQED特派政治記者拉各斯（Marisa Lagos）表示，罷免紐森成功的關鍵，是獲得近150萬個簽名，「共和黨是否能及時提名候選人也是問題。若疫情繼續惡化，疫苗沒效，加州人繼續居家避疫，我想紐森可能擔心罷免。2003年當選的阿諾史瓦辛格實在太獨特（指其演員知名度）。我不太看好罷免對紐森的威脅。」

採訪政治新聞20多年、洛杉磯時報駐沙加緬度分社總編輯邁爾斯（John Myers...
採訪政治新聞20多年、洛杉磯時報駐沙加緬度分社總編輯邁爾斯（John Myers）表示，接近紐森的人說，他正在認真對待企圖罷免他的行動。（記者劉先進／翻攝）

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