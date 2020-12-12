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華人張珍香捐30萬口罩 亞裔青少年中心獲贈

聖蓋博市訊
華人張珍香（中）向亞裔青少年中心捐贈30萬個口罩。（亞裔青少年中心提供）
華人張珍香（中）向亞裔青少年中心捐贈30萬個口罩。（亞裔青少年中心提供）

大港國際貿易公司負責人張珍香（Maggie Chen），11日以個人名義捐贈30萬個KN95口罩給位於聖蓋博市的亞裔青少年中心（AYC）。除亞裔青少年中心外，還有其他非營利組織也收到張珍香捐贈的愛心口罩。她希望能拋磚引玉，讓民眾團結一致，共同抗擊新冠病毒。

張珍香來自台灣，在美國完成高等教育後從事進出口貿易。由於新冠病毒肆虐，她決定捐口罩給非營利機構，希望為社會獻愛心盡一份力。

亞裔青少年中心獲得口罩後，通過緊急食物配送項目（Emergency Food Program），將口罩分發給低收入家庭，他們大部分來自洛杉磯、聖蓋博谷和羚羊谷地區的居民。

亞裔青少年中心發言人陳鳳儀表示，新冠病毒疫情嚴峻，該中心透過緊急發放口罩、免洗消毒液、宣傳單等，提高民眾保護自身安全的意識等，以及組織電話宣導方式，向洛杉磯華裔居民傳遞衛生部門的最新資訊。同時中心「青少年與家庭項目」（Youth & Family Services）的工作人員，還會定期通過電話或線上會議方式，與青少年和他們的家庭保持聯繫，及時提供必要、正確的防範措施和資訊。詳情可致電亞裔青少年中心朱軒鈺：626-716-8048。

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