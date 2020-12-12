洛杉磯世界日報金融與理財講座 19日線上開講
洛杉磯世界日報12月19日（周六）將舉辦兩場線上金融與理財講座，邀請南加州資深會計師和理財規劃師分別主講美國稅務政策和未來變化與應對，以及保險與理財秘訣，兩個小時講座內容與民眾生活息息相關。
當天下午1時開始的第一場講座由洛杉磯克勤會計師事務所（KOO, CHOW & CO. LLP）負責人楊逸凡、顧衍時主講，講題為「目前稅務政策和未來變化的對照、分析及應對計劃」。
楊逸凡會計師將重點介紹聯邦個人所得稅。1、稅率變化；2、超過40萬收入的人群需要注意的問題；3、長期資本利得稅變化帶來的衝擊；4、多項費用扣除及抵稅額的改變；5、目前可以採行的措施、遺產贈與稅的可能改變（1、總資產免稅額；2、繼承基數計算方式的變化；3、目前應對計劃），公司所得稅的可能變化及目前可以採用的對策（1、稅率變化；2、高銷售額公司稅務優惠的限制；3、海外所得的稅務改變；4、目前應對）。
她表示，本次講座將全面和系統介紹大選之後民主黨稅務政策的基本思路，這些思路可能引發所得稅、遺產稅、公司所得稅和海外公司稅的改變，這些改變無論在宏觀上對美國經濟、微觀上對美國百姓都會帶來影響。另一方面，從目前川普的稅務政策到將來稅務政策變化，如何善用目前稅務政策的最後好時光，對未來的稅務政策做好準備和計劃也是重點。
顧衍時教授則將側重於四大方面：由美國聯邦新内閣人事安排來看美國政府的財經走向；美國的財經大事，包括控制新冠疫情，儘早通過紓困政策，降低企業擴產，減少失業壓力促進美國經濟的逐漸復甦；美國新政府領導下未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市等預測；全球疫情壓力下，各方的摩擦、衝突都可能發生，美國各族裔的對立也不會減少，在複雜多變的環境下，留美華人應如何處理。
他認爲，即便是民主黨執政，美國在對國外增稅方面不會出現大變化，美國國内的金融和稅務未來四年會比較穩定。
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