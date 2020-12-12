洛杉磯世界日報金融與理財講座 19日線上開講

資深會計師顧衍時。（本報檔案照片）

洛杉磯世界日報12月19日（周六）將舉辦兩場線上金融與理財講座，邀請南加州資深會計師和理財規劃師分別主講美國 稅務政策和未來變化與應對，以及保險與理財秘訣，兩個小時講座內容與民眾生活息息相關。

資深會計師楊逸凡。（本報檔案照片）

當天下午1時開始的第一場講座由洛杉磯克勤會計師事務所（KOO, CHOW & CO. LLP）負責人楊逸凡、顧衍時主講，講題為「目前稅務政策和未來變化的對照、分析及應對計劃」。

楊逸凡會計師將重點介紹聯邦個人所得稅。1、稅率變化；2、超過40萬收入的人群需要注意的問題；3、長期資本利得稅變化帶來的衝擊；4、多項費用扣除及抵稅額的改變；5、目前可以採行的措施、遺產贈與稅的可能改變（1、總資產免稅額；2、繼承基數計算方式的變化；3、目前應對計劃），公司所得稅的可能變化及目前可以採用的對策（1、稅率變化；2、高銷售額公司稅務優惠的限制；3、海外所得的稅務改變；4、目前應對）。

她表示，本次講座將全面和系統介紹大選之後民主黨 稅務政策的基本思路，這些思路可能引發所得稅、遺產稅、公司所得稅和海外公司稅的改變，這些改變無論在宏觀上對美國經濟、微觀上對美國百姓都會帶來影響。另一方面，從目前川普的稅務政策到將來稅務政策變化，如何善用目前稅務政策的最後好時光，對未來的稅務政策做好準備和計劃也是重點。

顧衍時教授則將側重於四大方面：由美國聯邦新内閣人事安排來看美國政府的財經走向；美國的財經大事，包括控制新冠疫情 ，儘早通過紓困政策，降低企業擴產，減少失業壓力促進美國經濟的逐漸復甦；美國新政府領導下未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市等預測；全球疫情壓力下，各方的摩擦、衝突都可能發生，美國各族裔的對立也不會減少，在複雜多變的環境下，留美華人應如何處理。

他認爲，即便是民主黨執政，美國在對國外增稅方面不會出現大變化，美國國内的金融和稅務未來四年會比較穩定。