我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1584萬 加州破151萬例

避免政府缺錢關門 川普簽署一周臨時預算案

洛杉磯世界日報金融與理財講座 19日線上開講

記者楊青／洛杉磯報導
資深會計師顧衍時。（本報檔案照片）
資深會計師顧衍時。（本報檔案照片）

洛杉磯世界日報12月19日（周六）將舉辦兩場線上金融與理財講座，邀請南加州資深會計師和理財規劃師分別主講美國稅務政策和未來變化與應對，以及保險與理財秘訣，兩個小時講座內容與民眾生活息息相關。

資深會計師楊逸凡。（本報檔案照片）
資深會計師楊逸凡。（本報檔案照片）

當天下午1時開始的第一場講座由洛杉磯克勤會計師事務所（KOO, CHOW & CO. LLP）負責人楊逸凡、顧衍時主講，講題為「目前稅務政策和未來變化的對照、分析及應對計劃」。

楊逸凡會計師將重點介紹聯邦個人所得稅。1、稅率變化；2、超過40萬收入的人群需要注意的問題；3、長期資本利得稅變化帶來的衝擊；4、多項費用扣除及抵稅額的改變；5、目前可以採行的措施、遺產贈與稅的可能改變（1、總資產免稅額；2、繼承基數計算方式的變化；3、目前應對計劃），公司所得稅的可能變化及目前可以採用的對策（1、稅率變化；2、高銷售額公司稅務優惠的限制；3、海外所得的稅務改變；4、目前應對）。

她表示，本次講座將全面和系統介紹大選之後民主黨稅務政策的基本思路，這些思路可能引發所得稅、遺產稅、公司所得稅和海外公司稅的改變，這些改變無論在宏觀上對美國經濟、微觀上對美國百姓都會帶來影響。另一方面，從目前川普的稅務政策到將來稅務政策變化，如何善用目前稅務政策的最後好時光，對未來的稅務政策做好準備和計劃也是重點。

顧衍時教授則將側重於四大方面：由美國聯邦新内閣人事安排來看美國政府的財經走向；美國的財經大事，包括控制新冠疫情，儘早通過紓困政策，降低企業擴產，減少失業壓力促進美國經濟的逐漸復甦；美國新政府領導下未來四年的國債、物價、稅則、股市、房市等預測；全球疫情壓力下，各方的摩擦、衝突都可能發生，美國各族裔的對立也不會減少，在複雜多變的環境下，留美華人應如何處理。

他認爲，即便是民主黨執政，美國在對國外增稅方面不會出現大變化，美國國内的金融和稅務未來四年會比較穩定。

美國 疫情 民主黨

上一則

琉璃工房 推出牛年新創作

下一則

華人餐飲業者推聖誕美食 手工精製限定

延伸閱讀

美又宣布制裁 這回是廈門警察 環時：笑死了！

美又宣布制裁 這回是廈門警察 環時：笑死了！
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
國會通過2021國防授權法 與川普正面對決

國會通過2021國防授權法 與川普正面對決
CNN人氣評論家札卡利亞駁川普路線：美自貿協定還太少

CNN人氣評論家札卡利亞駁川普路線：美自貿協定還太少

戴琪任美國貿易代表 分析指：她比余茂春更危險！

戴琪任美國貿易代表 分析指：她比余茂春更危險！

熱門新聞

位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？

克魯曼：每人發600美元？川普是無知還是惡搞？
買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃

買麵包要慎選！這4種不要碰 烘焙坊老闆：我自己都不吃
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益