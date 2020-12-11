彩券獎金破2億 華人紛紛加碼

在蒙市聯菁書局門前掛着勁球獎金2.77億元和兆彩2.76億元的燈牌。（古小姐提供）

兆彩（Mega Millions）和勁球 （Power Ball）現在獎金都紛紛破2億元，大獎當前，以致儘管疫情 日益嚴重，華人彩券迷們依然踴躍購買。

在蒙市聯菁書局門前掛着勁球獎金2.77億元和兆彩2.76億元的燈牌，老闆古小姐在店裡忙碌著。她說，大獎當前，經常來買的民眾都紛紛加碼，以前買兩元，現在加注到十元。周五是開獎日，相信屆時人會更多一些。疫情日益嚴重，很多人居家避疫，以往的發財團紛紛「解散」，所以往日集資買幾百元到幾千元的盛景不再。店鋪開門時間也較之前縮短，希望疫情早日過去，大家覺得出門安全了，才會更踴躍買彩券。

北卡Mooresville的一名女性，日前獲得100萬元兆彩獎金，但無人獲得大獎，所以11日兆彩獎金會累積到2.76億元。在聖蓋博的一家店鋪也有客人購買彩券，老闆Jackie表示，10日相對買氣比較淡，因為不是開獎日，11日兆彩開獎日和12日勁球開獎日會吸引更多買家。雖然疫情每天數字漲幅驚人，但是要買彩券的人還是會買。店裡總是有那些老客人來買彩券和刮刮樂。

蒙市李先生已買了幾十年彩券。他說，偶爾也中過一些小獎，但一直都堅持買，希望有生之年能中一次大獎。彩券是用最少錢給自己買一次機會，尤其疫情期間，居家很無聊，還是懷念以前整日泡在書局玩刮刮樂，和同好聊天的日子。現在都是買了彩券就走人，大家都不願意多停留，讓人很遺憾，希望疫情早日過去。

為慶祝聖誕節和新年，加州 彩券局推出新款刮刮樂，價值1元的Holiday Cheer刮刮樂，獎金1000元，價值五元的Peppermint刮刮樂，獎金是25萬元，價值十元的Merry＆Bright獎金為100萬元，還有價值20元的2021年刮刮樂，大獎是500萬元。這些新款刮刮樂即使未中獎，在2021年1月16日前，都可參與第二次抽獎，最大獎金5萬元。民眾可根據需求購買不同面值的刮刮樂，作為禮物贈送親友。 詳情https://www.calottery.com/2020-holiday-promotion。