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疑欠房租 阿市京華酒樓歇業

記者王若然／阿罕布拉市報導
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）
阿罕布拉市京華酒店。（記者王若然／攝影）

阿罕布拉市（Alhambra）華資京華酒樓所在地目前掛牌出租，該酒樓疑似因房租拖欠因而歇業。

京華酒樓是一家港式餐飲店，在阿罕布拉市落戶已久。截至12月10日，該店已經人去樓空，餐廳外面掛有出租店面的橫幅。在大門上，貼有數張醒目的催繳房租的通知單：上面寫著共需繳納房租13萬9588.99元。

影音來源：記者王若然

通知單上寫著的致信方，包括兩名人員和京華酒樓公司。通知稱京華酒樓必須在三日內繳清上述金額的房租，否則將收回出租權。房東署名為洛杉磯資產管理公司（Los Angeles Management Group）。通知單張貼時間為12月2日。

從外面往酒樓內部看，裡面家具用布蓋著，看上去已有一段時間沒有營業。

根據該處物業的中介公司一位不具名的中介表示，該店面約在一周前掛牌重新出租，店面約7647平方呎。就像很多餐廳一樣，京華酒樓在疫情中繳納房租困難，不得不歇業。他不清楚京華酒樓目前是否已經付清房租，只是房東授意重新出租該處地產。

記者致電洛杉磯資產管理公司，唯截至發稿並未收到回覆。

京華酒樓位於Main大街和S. Palm街交界，地理位置優越，附近有Target、好市多等大型商場。網友普遍對京華酒店有不錯的評價，稱這裡提供高檔港式茶飲，平時顧客很多。

京華酒樓的大門上還貼有今年3月的告示：「鑑於疫情擴散嚴重，為了顧客和員工健康保障，本酒樓謹定於2020年3月16日起暫停營業。」加上旁邊的催繳房租通知單，不免讓人唏噓。

酒樓內部已經人去樓空。（記者王若然／攝影）
酒樓內部已經人去樓空。（記者王若然／攝影）

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