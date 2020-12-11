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砍LAPD預算 改鋪路掃街？當初相挺議員：錢花在雞毛蒜皮小事上

編譯組／綜合報導 

洛杉磯市議員馬提尼茲（Nury Martinez）6月提案，大砍洛市警局（LAPD）1.5億元預算，承諾用於協助弱勢社區改善生活條件，並獲通過。但各議員9日公布的支出計畫卻引發批評，被譏為「肉桶政治」分錢。因為優先動支的工程，將8億8800萬元用於本來就在做的公共工程，例如路面鋪設、塗鴉消除、巷弄清掃、路緣坡道、排水改善、公園造景等例行工作。 

馬提尼茲的提案當時獲得13比2的壓倒性勝利，部分原因在「黑人的命也是命」（BLM）凸顯警察不當執法的問題，合理化LAPD的預算刪減。洛市市長賈西提（Eric Garcetti）也迅速表態支持，全案就此定案。洛杉磯時報指出，雖然最終方案要2021年2月才會定案，但各議員提出的動支計畫已然引發爭議。 

新出爐的計畫顯示，市議會15個選區中的三個將拿到近5億元經費，其中最大筆的2億1100萬元將歸於提案議員普萊斯（Curren Price）的選區。當被洛時問到此一安排時，普萊斯強調這代表「對平等與社會正義的堅定持續承諾」，預算將用於降低犯罪與拯救性命，還能幫助街友，提升社區生活品質。 

不過，LAPD局長摩爾（Michel Moore）開炮，就算這些公共工程兌現，也無法取代警力對公眾安全的保護。洛市警察工會也同聲撻伐。洛市府已計畫裁掉數百位洛市警局的警員與文職人員。

社運團體Unrig L.A.強調，當初的安排是讓有色人種的社區獲得公平對待，但現在拿到的卻是肉桶政治式的濫用預算。 

面對批評，馬提尼茲回應，目前安排只是眾多步驟中的一小部分，她聽見了黑人、西裔社群對更多資源的呼聲，所以多數經費才會用於最需要幫助的地區，以改善當地的貧窮與失業問題。馬提尼茲的選區拿到的經費，還包括路樹修剪、燈號改善，與年輕人的藝術、運動、教學等計畫。她說，這些資源是富裕社區視為理所當然的安排，但貧困社區居民卻得忍受黑暗又滿是煙塵的巷弄、坑坑疤疤的路面，孩子唯一的活動空間只有公園。 

當初投票反對的市議員布隆菲爾德（Bob Blumenfield）就稱之為「神規畫」，一邊增加人行道的經費，一邊卻讓修築人行道的工人失業。當初支持提案的議員伯寧（Mike Bonin）也轉為失望，覺得計畫沒有達到預期效果，雖然平路修樹都很重要，但原本想要帶來美好遠景的計畫，卻把錢花在雞毛蒜皮的小事上。

預算 黑人的命也是命 警察

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