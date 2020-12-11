我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

「揚帆新旅」雲上論壇12日登場

洛杉磯訊
中美會計師協會與南加州中華高校校友會聯盟聯合主辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（本周六）登場。（中美會計師協會提供）
中美會計師協會與南加州中華高校校友會聯盟聯合主辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（本周六）登場。（中美會計師協會提供）

中美會計師協會與南加州中華高校校友會聯盟聯合主辦，清華大學南加州校友會協辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（周六）登場，30多位行業專家將解讀與生活息息相關的最新法規與焦點話題，免費開放。

本次預期將從當天上午10時持續到晚上9時許的雲上論壇，分為上午的科學論壇、下午的職業論壇和晚上的聯盟年會三大部分，其中下午1時至5時的執業論壇，涉及稅務、法律、理財、金融、人工智能、時尚、企業管理、醫療和人文等廣泛領域，均由南加州相關行業精英擔任主講。

30多位行業專家將在12日的「揚帆新旅」大型雲上講座上為民眾解讀與生活息息相關的...
30多位行業專家將在12日的「揚帆新旅」大型雲上講座上為民眾解讀與生活息息相關的最新法規與焦點信息話題，免費開放。（中美會計師協會提供）

南加州中華高校校友會聯盟孫軍會長表示，該聯盟每年傳統活動都能吸引上千名校友參與。本次活動和中美會計師協會、清華大學校友會聯合，增強論壇專業度。中美會計師協會會長黃杰峰會計師表示，該會雲集大量業界精英，希望通過舉辦免費講座，將知識傳播給大眾，這次和其他社團合辦活動，是一種新嘗試，今後協會將更多地與其他社團合作。論壇當天有多次抽獎活動，包括50吋電視等大獎送出。

活動詳情請鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SrHo9TstSw2-RlUXLdGxxg。

加州 南加 人工智能

上一則

又是疫情 南加一家頗具規模的飲茶店永久歇業

下一則

房市火熱 房產、貸款經紀忙翻天

延伸閱讀

網路失智症講座 照顧者分享心得

網路失智症講座 照顧者分享心得
南加州聖伯納汀諾縣 新冠病例破10萬門檻

南加州聖伯納汀諾縣 新冠病例破10萬門檻
布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

促教育局確定SHSAT日期 布碌崙科技高中校友會聲援

促教育局確定SHSAT日期 布碌崙科技高中校友會聲援
大專院校聯合校友會 選出2新副會長

大專院校聯合校友會 選出2新副會長
「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談

「面對面心連心 - 海內外大聯誼」北一女校友會視訊座談

熱門新聞

美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠