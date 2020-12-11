「揚帆新旅」雲上論壇12日登場
中美會計師協會與南加州中華高校校友會聯盟聯合主辦，清華大學南加州校友會協辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（周六）登場，30多位行業專家將解讀與生活息息相關的最新法規與焦點話題，免費開放。
本次預期將從當天上午10時持續到晚上9時許的雲上論壇，分為上午的科學論壇、下午的職業論壇和晚上的聯盟年會三大部分，其中下午1時至5時的執業論壇，涉及稅務、法律、理財、金融、人工智能、時尚、企業管理、醫療和人文等廣泛領域，均由南加州相關行業精英擔任主講。
南加州中華高校校友會聯盟孫軍會長表示，該聯盟每年傳統活動都能吸引上千名校友參與。本次活動和中美會計師協會、清華大學校友會聯合，增強論壇專業度。中美會計師協會會長黃杰峰會計師表示，該會雲集大量業界精英，希望通過舉辦免費講座，將知識傳播給大眾，這次和其他社團合辦活動，是一種新嘗試，今後協會將更多地與其他社團合作。論壇當天有多次抽獎活動，包括50吋電視等大獎送出。
活動詳情請鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SrHo9TstSw2-RlUXLdGxxg。
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