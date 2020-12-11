「揚帆新旅」雲上論壇12日登場

中美會計師協會與南加州中華高校校友會聯盟聯合主辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（本周六）登場。（中美會計師協會提供）

中美會計師協會與南加州 中華高校校友會聯盟聯合主辦，清華大學南加 州校友會協辦「揚帆新旅」大型雲上講座12日（周六）登場，30多位行業專家將解讀與生活息息相關的最新法規與焦點話題，免費開放。

本次預期將從當天上午10時持續到晚上9時許的雲上論壇，分為上午的科學論壇、下午的職業論壇和晚上的聯盟年會三大部分，其中下午1時至5時的執業論壇，涉及稅務、法律、理財、金融、人工智能 、時尚、企業管理、醫療和人文等廣泛領域，均由南加州相關行業精英擔任主講。

30多位行業專家將在12日的「揚帆新旅」大型雲上講座上為民眾解讀與生活息息相關的最新法規與焦點信息話題，免費開放。（中美會計師協會提供）

南加州中華高校校友會聯盟孫軍會長表示，該聯盟每年傳統活動都能吸引上千名校友參與。本次活動和中美會計師協會、清華大學校友會聯合，增強論壇專業度。中美會計師協會會長黃杰峰會計師表示，該會雲集大量業界精英，希望通過舉辦免費講座，將知識傳播給大眾，這次和其他社團合辦活動，是一種新嘗試，今後協會將更多地與其他社團合作。論壇當天有多次抽獎活動，包括50吋電視等大獎送出。

活動詳情請鏈接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SrHo9TstSw2-RlUXLdGxxg。