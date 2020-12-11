富豪出走 德州真比加州好？

世界第二富豪馬斯克「不講武德」，以「反左」為名，拋棄加州 入德州 。以致一時間，鼓吹逃離加州之聲不絕於耳。彷彿如今留下，猶如「1912當太監，1949入國軍」。暫且不論馬斯克搬離加州是否皆因「反左」，加州對華人 來說，仍有太多德州難以匹敵之優勢；現在離開，但願你的眼淚不要陪你過夜。

正如9月25日洛城新語「投資特斯拉 當韭菜還是買未來」預測，當代「哥倫布」馬斯克掌舵的特斯拉長期看好，隨著股價節節攀升，公司市值一度破6000億元。馬斯克也因此身價暴漲，成為全球第二富豪。

馬斯克風光無限背後，是投資人對他頗為嚴苛的KPI考核。依據2018年簽署的薪酬方案，馬斯克的起薪與獎金皆為0，只有特斯拉市值達到規定指標，才能獲得期權獎勵。該獎勵共分12檔，從公司市值1000億元起步，達到6500億元即可獲得全部價值約500億元的「工資」。

2020年初市值剛破1500億元的特斯拉，年末上探至6000億元，為了迎接即將到手的巨額收入，此刻搬家到不課州所得稅的德州，馬斯克省稅之心昭然若揭。不過他在推特中提及搬家理由，未提「省稅」只高舉「反左義旗」，考慮到馬斯克只是個人搬家，旗下的特斯拉與SpaceX主要營運仍在加州，此舉有「不講武德」誤導居民「逃離加州利大於弊」之嫌。

加州雖左，遭華人中產階級詬病的法案頻出，但並非大勢難逆。例如2020年族裔衝突不斷的大背景下，打著「平權」旗號的16號公投案，雖得天時但難獲人心，遭高票否決。有「左派」標籤的擴徵商業產業稅（第15號）提案也未通過。共和黨籍國會議員候選人金映玉（Young Kim）在不被看好情況下，擊敗尋求連任的民主黨籍對手。以上種種，說明加州左傾之風有收斂之勢。

而德州目前華人較多的大城市，例如聖安東尼奧、達拉斯、奧斯汀及休士頓，其實早已被民主黨掌控。除非搬到「滿城盡是BBQ」的鄉村地區，否則從加州搬到德州，就是從一個民主黨地盤，搬到另一個民主黨地盤。

從文化包容性看，加州更勝德州。加州擁有大量華人州、市議員，就算他們不全為華人群體發聲，也說明華人在加州參政之路相對順暢。而反觀德州，華人參政者寥寥無幾，州眾議員多年來只有吳元之一人。

從生活角度出發，加州華人餐館、超市遍布。律師、牙醫及會計師等華語專業服務齊全，生活之便利，德州難以匹敵。天氣方面，加州雖有山火常威脅華人住家，但德州部分城市每逢雨季就容易洪澇，住家常被泡。

德州民風彪悍出名，路怒一言不合，拔槍互射常有報導。當你放棄文化更為包容的樂土，舉家遷往「紅脖」較多，生活未必更好之地；但願後悔時分，你的眼淚不要陪你過夜。