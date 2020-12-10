加州滑雪場沒住宿 最好當天來回

巨象山滑雪場仍然對外開放，但餐飲禁限外帶，且旅館不接受住宿。（洛杉磯時報）

加州 針對防疫的最新命令已於7日生效，各地滑雪 場雖然仍開放，但州府不准各地旅館接待滑雪客，要滑雪的人最好當天來回。

巨象山（Mammoth Mountain）等地的滑雪場雖然開放營業，但不再提供隔夜住宿，餐飲服務也僅限外帶。在假設禁令21天後就會解除的前提下，巨象山目前計畫27日後開放預約。

列入南加 醫療區的加州東北邊莫諾縣(Mono County)宣布，巨象山、巨象湖等地的住宿預約，從7日起都將取消，並不得再接受預約。莫諾縣公共衛生官Tom Boo表示，加州的規定雖然不夠詳盡，但是該縣的新規與其精神相符。基本上新制公布後，7日凌晨零時開始的21天期間，住宿服務就不得開放給短租住戶。

其他地方，如靠近沙加緬度的太浩湖地區，當地滑雪場就還開放。但由於沙加緬度醫療區的ICU空床比持續降低，當地因此可能面臨更嚴格的管制。不過太浩湖位於內華達州一側的雪場，管制就沒那麼嚴格。優勝美地附近的獾道滑雪區（Badger Pass Ski Area）則決定，由於疫情，2020-21年度的部分營運都將不開放。

鄰近洛杉磯的南加山區，原本就是做當天來回的生意，因此本來就沒有提供住宿。聖伯納汀諾山脈的雪谷（Snow Valley）、大熊山莊（Big Bear Mountain Resort）的雪峰（Snow Summit）與熊山（Bear Mountain）仍然開放；聖蓋博谷山脈、位於萊特伍的高山雪場（Mountain High）也維持開放。

但是洛杉磯時報實際詢問時卻發現，可能因為命令不清，或業者不夠了解，大熊湖的Travelodge仍然接受住宿，Big Bear Getaway同樣也接受預訂。