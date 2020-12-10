洛縣下禁令…染疫風險變小 服務生收入也變少

隨著洛縣關閉室外用餐，導致許多餐廳員工失去了小費收入，其財務處境更加惡化。（Unsplash）

根據洛杉磯縣新出台的防疫規定，洛縣 餐飲業再次被要求關閉戶外用餐區。這對許多幾周前剛剛按防疫規定裝設完室外用餐區的餐館是重大打擊。同時對於為了生計而冒著風險在餐廳打工的員工，也是不利消息，但他們都樂觀以對。

今年25歲的約翰遜（Johnson）來自蒙大拿州（Montana），愛好街頭藝術的他幾月前剛搬到加州尋找事業機遇。結果不巧遇到新冠疫情 肆虐，面對百業凋零的就業市場，約翰遜只能選擇放下藝術夢，在一家墨西哥 餐館當服務生。

約翰遜告訴記者，由於工作的墨西哥餐館以外賣墨西哥捲餅和塔可餅（Taco）為主，因此在生意上雖受衝擊，但依靠外賣，餐廳還可以勉強收支平衡。對於洛縣關閉室外用餐決定，約翰遜表示雖對老闆來講，關閉剛剛建起的室外用餐區的確很難。但對他這樣的普通員工來講，關閉戶外用餐區卻意味著他能減少與陌生人的接觸時間，從而降低染疫風險。

在餐飲業工作的林先生，則是在一家以提供正餐為主的中餐館工作。儘管為了生計，餐館對外開放點心外賣區。但林先生表示，作為以提供正餐為主的餐館侍應生，自己約一半收入都來自小費。然而隨洛縣關閉戶外用餐，外賣客戶每餐的消費量不但低了很多，選擇給侍應生小費的客人也寥寥無幾，導致收入降了大半。

儘管洛縣的幾波疫情讓林先生的生活艱難許多，但他還是認為相比在疫情期間被裁員的同仁，他已算幸運。林先生表示，許多被裁員的餐飲業員工，要麼只能在家長期待業，要麼就只能去染疫風險更大，工資卻更低的超市和快餐店打工。相比之下，他認為自己的境遇不是最差。