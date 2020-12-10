我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

洛縣下禁令…染疫風險變小 服務生收入也變少

記者鄭敖天／洛杉磯報導
隨著洛縣關閉室外用餐，導致許多餐廳員工失去了小費收入，其財務處境更加惡化。（Unsplash）
隨著洛縣關閉室外用餐，導致許多餐廳員工失去了小費收入，其財務處境更加惡化。（Unsplash）

根據洛杉磯縣新出台的防疫規定，洛縣餐飲業再次被要求關閉戶外用餐區。這對許多幾周前剛剛按防疫規定裝設完室外用餐區的餐館是重大打擊。同時對於為了生計而冒著風險在餐廳打工的員工，也是不利消息，但他們都樂觀以對。

今年25歲的約翰遜（Johnson）來自蒙大拿州（Montana），愛好街頭藝術的他幾月前剛搬到加州尋找事業機遇。結果不巧遇到新冠疫情肆虐，面對百業凋零的就業市場，約翰遜只能選擇放下藝術夢，在一家墨西哥餐館當服務生。

約翰遜告訴記者，由於工作的墨西哥餐館以外賣墨西哥捲餅和塔可餅（Taco）為主，因此在生意上雖受衝擊，但依靠外賣，餐廳還可以勉強收支平衡。對於洛縣關閉室外用餐決定，約翰遜表示雖對老闆來講，關閉剛剛建起的室外用餐區的確很難。但對他這樣的普通員工來講，關閉戶外用餐區卻意味著他能減少與陌生人的接觸時間，從而降低染疫風險。

在餐飲業工作的林先生，則是在一家以提供正餐為主的中餐館工作。儘管為了生計，餐館對外開放點心外賣區。但林先生表示，作為以提供正餐為主的餐館侍應生，自己約一半收入都來自小費。然而隨洛縣關閉戶外用餐，外賣客戶每餐的消費量不但低了很多，選擇給侍應生小費的客人也寥寥無幾，導致收入降了大半。

儘管洛縣的幾波疫情讓林先生的生活艱難許多，但他還是認為相比在疫情期間被裁員的同仁，他已算幸運。林先生表示，許多被裁員的餐飲業員工，要麼只能在家長期待業，要麼就只能去染疫風險更大，工資卻更低的超市和快餐店打工。相比之下，他認為自己的境遇不是最差。

洛縣 墨西哥 疫情

上一則

經營酒莊核心理念「家庭氛圍」 獲華人酒客認同

下一則

加州滑雪場沒住宿 最好當天來回

延伸閱讀

聯邦不救濟 紐約州恐大幅增稅、裁員

聯邦不救濟 紐約州恐大幅增稅、裁員
DoorDash叫外賣 需多付1.5元「芝加哥費」

DoorDash叫外賣 需多付1.5元「芝加哥費」
唐娟簽證欺詐案 明年2月8日開庭審判

唐娟簽證欺詐案 明年2月8日開庭審判
曾戰勝「亞洲鐵人」楊傳廣奪奧運金牌 約翰遜2日病逝

曾戰勝「亞洲鐵人」楊傳廣奪奧運金牌 約翰遜2日病逝
大選不如你意 籌組「夢幻國會」 玩家開心點兵

大選不如你意 籌組「夢幻國會」 玩家開心點兵
11年前捷運警槍殺非裔案 阿拉米達縣地檢長允透明調查

11年前捷運警槍殺非裔案 阿拉米達縣地檢長允透明調查

熱門新聞

美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗