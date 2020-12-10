洛杉磯湖北楚風藝術團 雲端漫舞慶聖誕

洛杉磯湖北聯合會楚風藝術團將於20日舉辦雲上聖誕晚會。（楚風藝術團提供）

洛杉磯湖北聯合會楚風藝術團將於20日舉辦雲上聖誕晚會。今年疫情蔓延，楚風的姐妹們仍活躍在雲端，進行從中國的古典舞民族舞，到人體行走藝術、太極拳、功夫扇等多種課程。

團長張丹表示，他們邀請湖北資深的行走藝術老師周俐義務教學，大家互幫互學，提高素質和水平。這個由活躍在南加州 湖北姑娘們組成的社團，在為中美文化交流和服務不斷做出貢獻，也為提升自身的價值不斷努力，期待她們12月20日的精彩網上表演。

該社團創建於2017年，由腰鼓隊、旗袍隊和舞蹈隊組成，匯聚眾多有志於傳播和弘揚中華文化的熱心人士，以期通過各種社團活動，讓更多美國 人了解悠久璀璨、多姿多彩的中華文化，樹立中華文化及華人 良好形象，有利於華人更好融入美國主流社會。

社團爭取在美國這個多元文化社會裡，為華人文化事業發展爭取更大空間做出積極貢獻。楚風藝術團自創立以來，積極參加地區春節聯誼會和公益文化活動，尤其是在2019年第15屆華人春晚上，該藝術團的腰鼓隊和旗袍隊的精彩演出，廣受好評。

雲上聖誕晚會時間是12月20日晚上6時到9時，Zoom ID: 874 4412 7297，Password：202008。