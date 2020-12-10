美英德中俄的疫苗大戰

新冠疫情爆發迄今十個月來，美、英和德、中、俄等國爭相研發疫苗 ，競爭誰是世界第一。看來美德合作研發的疫苗贏了，輝瑞(Pfizer)與德國藥商BioNTech合作研發的疫苗，8日在英國開始讓民眾施打；美國民眾最快周五可注射。但川普政府判斷失誤，輝瑞目前只能提供美國6000萬劑疫苗，其餘要等明年6月後才能供應，非常遺憾。

川普政府當時想分散風險，訂購多家公司疫苗，看哪家最早成功。輝瑞未拿政府研發補助費，並問政府要不要多訂，政府只給19.5億元，訂了1億劑，先交付6000劑；如今輝瑞能生產5億劑，卻多數要交付外國。川普總統簽行政命令，要求優先供應美國，不准出口，但看來依法很難阻止輝瑞外銷疫苗。

因為這是國際合約，美國政府總不能不講信譽，硬要「美國優先 」；輝瑞和外國也有權訴諸法院，可能變成另一場官司。川普先輕忽抗疫，現在快卸任又拚命想搶疫苗的功勞。但疫苗研發川普有多大功勞？避責搶功行徑讓人搖頭。

政府也用同樣方式訂購莫德納(Moderna)的1億劑疫苗，輝瑞後來居上，疫苗效果達95%，超過55歲試驗者保護力達93.8%。第一劑注射十天即有保護作用，間隔21天後注射第二劑就有完整保護力。但請注意，注射疫苗後的人免疫，卻仍可能傳染病毒，大家千萬不要掉以輕心。

其實中國 比西方國家更早宣布完成疫苗研發，但因過程不透明，國際普遍忽略它。大陸不同報導說，中國已在多個城市數十萬人或數百萬人注射了。至於保護效果多少，未見正式披露；有媒體宣稱，效果97%至100%。因為中國本來就沒有太多病例，所以外界存疑。

反倒是俄羅斯輸人不輸陣，早在 8月就宣布「衛星五號」(Sputnik V)疫苗研發成功，卻被自己的科學家痛斥「荒謬與危險」。只經78人小型群體試驗就敢上市，這個「全球第一」像在草菅人命。但好大喜功的普亭宣稱，他的小女兒已率先注射，是真是假，真相早晚掩蓋不住。

相對而言，中國反而「保守」，本國民眾注射後有無後遺症、效果如何，不敢吹大牛。北京科興公司生產、聲稱效果達97%的疫苗外銷巴西首批600萬劑，出現兩人注射後死亡，被巴西總統公開痛斥不合格，並取消4600萬劑訂購，中國在國際市場和聲譽跌了一大跤。

最新發展，據中共黨媒中新社報導，中國醫藥集團生產的疫苗，用「緊急使用」為由替數百萬人接種，包括赴非洲烏干達工作的中國工人注射後，日前出現47名工人同時確診，形同戳破中國疫苗有效性的神話，讓疫苗外銷雪上加霜。

相較而言，英國牛津大學和阿斯利康(Astra Zeneca)合作研發疫苗，試驗過程一波三折，有效率僅70%，但提高劑量後可至90%，比美國落後一些。但運送只需普通冰箱，室溫可保存12小時，不像輝瑞和莫德納需攝氏零下70度或20度運送保存。而德國和輝瑞合作，反而收到很好成果，這場抗疫其實就是國力的比賽，西方贏了。