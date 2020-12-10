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鑽石吧聖誕系列活動 民眾在家也能過節

記者楊青／鑽石吧市報導

新一輪居家避疫令開始，鑽石吧市議會精心籌畫多種活動，包括自製薑餅屋、電影欣賞、庭院燈飾競賽等等，讓民眾不出門，也一樣能夠增加氣氛，歡慶聖誕節和新年。

鑽石吧從即日起到2021年1月4日，舉辦聖誕節薑餅屋設計與製作比賽，鼓勵民眾全家出動，集思廣益，設計和製作出別具心材的薑餅屋，作品可以用買回的現成材料搭建，也可以是自家的創意製作。比賽將分為預製材料（Pre-Made）和自創材料（Home-Made houses）兩種，設計概念和家庭成員合作精神將是優勝考量重點。所有參賽作品需填寫參賽券，並將作品拍攝成照片，在2021年1月4日之前傳到[email protected]即可。優勝者將獲得市府贈送的Target的50元禮品券。

鑽石吧一年一度的聖誕節和新年居家燈飾比賽，今年分三大項：最佳燈飾（Best Home Light Display）、最佳草坪裝飾（Best Lawn Display）、家庭整體最佳裝飾（Best Overall Home Display）。有興趣參賽的家庭需從市府網站下載和填寫比賽表格，並在12月16日之前遞送[email protected]，市府將在12月21日公布比賽結果。

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