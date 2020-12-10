西裔社區：反對削減洛市警局經費

洛市警局副局長阿克斯（Robert Arcos）。（阿克斯推特）

在過去幾個月中，洛杉磯 市警局與包括「黑人的命也是命 」（Black Lives Matter）在內的諸多社會運動組織爆發了多起衝突，導致部分少數族裔社區對警方的信任和支持度出現下降。對於這一問題，在亞美政聯（CAUSE）舉行的在線警民對話會中，洛杉磯市警局副局長阿克斯（Robert Arcos）表示，警局將盡力通過對話和改革的方式重建與少數族裔社區的信任。

阿克斯表示，在歷史上，洛市警局曾經有過多次與少數族裔社區關係破裂的情況，其中最嚴重的一次是1992年的羅德尼金恩事件中，由於警方對非裔 使用過當武力，導致非裔社區不滿，最終釀成1992年洛杉磯暴亂。

阿克斯說，身為警員，他深知與社區保持信任關係的困難。在很多情況下，警方苦心經營數年的和諧關係可能會因為一起惡性事件而被徹底破壞。在過去幾年內，洛市警方一直嘗試通過提高警員族裔多元化水平、改善執法方式，維繫與社區的有效溝通。

與會的西裔爭取政治平等聯盟（HOPE）主席托瑞斯（Helen Torres）表示，根據她的研究，目前洛杉磯的少數族裔社區並不支持以極端的「削減警方經費」（Defund the Police）方式改善警民關係，但絕大多數居民都支持警方在執法方式上進行改革，並將更多經費投入到心理輔導項目和更生計畫這樣的新式執法項目上。托瑞斯表示，新冠疫情為洛杉磯人重新審視族裔關係提供了新機會，而警察改革將是改善族裔關係的重點。

阿克斯對托瑞斯的說法表示讚同。阿克斯說，目前洛杉磯市警方正在嘗試在執法過程中引入更多的調解因素，包括在處理非犯罪性社會事件時，通過以社區義工代替警員的方法來預防在執法時出現衝突升級的情況。阿克斯表示，儘管目前絕大多數洛杉磯人都習慣在遭遇衝突時撥打911報警，但在很多情況下，派遣全副武裝的警員去處理社區衝突並不是最佳的選擇。阿克斯同時表示，警方也會通過展開內部督查的方式清除警員隊伍中的不良分子，從而保證警隊在執法時的專業性。

阿克斯最後表示，他希望居住在市民積極與警方溝通，為警方執法提供建議，並通過民選官員對警方的改革進行督促。他鼓勵更多人社區成員能夠加入警民對話。