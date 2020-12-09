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提前搶購 聖誕樹異常熱賣

記者楊青／洛杉磯報導
華洋民眾搶購新鮮砍伐的聖誕樹，商家表示，民眾今年過節的熱情，比往年更高，買樹時間表也大大提前。（記者楊青／攝影）
華洋民眾搶購新鮮砍伐的聖誕樹，商家表示，民眾今年過節的熱情，比往年更高，買樹時間表也大大提前。（記者楊青／攝影）

聖誕節進入倒數20天，洛杉磯地區聖誕樹出現罕見搶購潮，不少小型農場經營的聖誕樹出乎意料提前售罄，部分地區聖誕樹大賣場銷售異常熱絡，每天存貨劇減，商家表示，今年民眾購買聖誕樹的時間表提前，消費熱度始料未及。

影音來源：記者楊青、王若然和陳開

各地Home Depot、Lowes、Armstrong Nursery等聖誕樹零售大型供應商、農夫家庭經營的聖誕樹農場，均表示今年民眾買樹的時間提早，往年聖誕節前最後兩周才會進入聖誕樹購買和裝飾高峰期，但商家表示，今年大家搶購的時間提早了一周。

聖蓋博谷210公路山邊城市格蘭杜拉（Glendora）連鎖花園苗圃Armstrong的工作人員表示，多少年來，他們每年訂購的聖誕樹直到聖誕節當天還剩下不少，但今年感恩節周末開始銷售，不到兩周，95%的聖誕樹已售出，現在剩下的聖誕樹已不到十棵。

聖誕樹銷售點工作人員表示，這些年購買新鮮聖誕樹的人愈來愈多，除了希望節日屋裡充滿松針和大自然的味道，還可以每年換新，很多家庭也因此會推遲到最後才購買新鮮砍伐的聖誕樹，以保證聖誕樹在聖誕節到新年期間還能保持新鮮和芳香。

不過今年大家過節的熱情看來很高。8日從俄勒岡州運送最後一批聖誕樹，到Home Depot格蘭杜拉分店的Daniels表示，他們通常是聖誕節之前的最後兩個星期送出最後一批聖誕樹，但往年這個時候很多地方的聖誕樹還是堆積如山，也沒有看到這麽多人買樹，但當天最後一批樹送達時，上一批樹大部分已銷售，一些樹種甚至已全部賣光，多年少有的情況。

Daniels表示，他的聖誕樹林場今年僅是格蘭杜拉Home Depot一個零售店，就送出6500棵聖誕樹，沒有因為疫情減少。

無論是經濟實惠型的Douglas，中等價位的Grand，還是價位較高的Noble和Cook品種，今年的聖誕樹與去年價格基本持平，比如Home Depot六至七呎的Douglas是49.98元，六至七呎的Noble是69.98元，七至八呎的Noble是89.98元，九至十呎的Cook是159元，桌上迷你型的聖誕樹，都在30元以下。地方農場和中小型花圃供應的聖誕樹樹形，和服務相對更為個人化，價格也相對高一些。

Armstrong Nursery花園苗圃工作人員表示，一來林場工作人員較少，二來以為疫情影響過節，他們今年中途減少了聖誕樹訂單，沒想到現在反而大賣，生意真是很難預料。

不少華人民眾夾雜在購買聖誕樹的人潮中。爾灣張小姐表示，一場疫情徹底改變了她對生活的態度，即便是自己過節，也不再隨隨便便，該吃該喝，聖誕樹也要買，房前屋後也要全都裝飾起來，「過好每一天」，才是人生硬道理。

華洋民眾搶購新鮮砍伐的聖誕樹，商家表示，民眾今年過節的熱情，比往年更高，買樹時間...
華洋民眾搶購新鮮砍伐的聖誕樹，商家表示，民眾今年過節的熱情，比往年更高，買樹時間表大大提前。（記者楊青／攝影）
今年來自俄勒岡州的最後一批聖誕樹，8日運抵格蘭杜拉的Home Depot。（記者...
今年來自俄勒岡州的最後一批聖誕樹，8日運抵格蘭杜拉的Home Depot。（記者楊青／攝影）
民眾今年購買聖誕樹的行動大大提前。連鎖花園苗圃Armstrong nursery...
民眾今年購買聖誕樹的行動大大提前。連鎖花園苗圃Armstrong nursery的聖誕樹，在短短兩周内已幾乎全部出售。（記者楊青／攝影）

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