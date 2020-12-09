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紐森任命醫師阿拉貢 為加州新衛生局長

記者黃少華／舊金山報導
阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。（舊金山公共衛生局視頻截圖）
阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。（舊金山公共衛生局視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）於7日上午的疫情簡報會上宣布，任命舊金山衛生局長阿拉貢醫師（Dr. Tomás Aragón ）為新任加州公共衛生局長(director of the California Department of Public Health)。

這一任命仍需州參議會確認，若獲通過，阿拉貢預計將於明年1月前往州府任職。加州衛生局長一職的年薪為27萬5650元。

阿拉貢現年60歲，在舊金山米慎區出生和長大。他的父母於上世紀50年代從尼加拉瓜移民來美，母親是裁縫，父母將阿拉貢和他的三個兄弟姊妹撫養成人。

在舊金山總醫院做過西班牙語義務翻譯後，阿拉貢對醫學產生興趣。1988年從哈佛大學醫學院畢業，獲得醫學士和公共衛生碩士學位。此後，他獲得哈佛大學醫學院藥學博士學位和柏克萊加大公共衛生學院博士學位，自2004年起成為柏克萊加大公共衛生學院志願教職人員。

阿拉貢於1996年進入舊金山公共衛生局工作，負責負責社區衛生、流行病學和疾病控制工作，從2011年至今，擔任舊金山衛生局長以及舊金山公共衛生局人口健康部主任。

今年以來，阿拉貢負責發布針對「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情大流行的衛生指令，與灣區其他縣的衛生官員進行協調，包括早在3月16日發布了第一份「居家避疫令」（shelter-in-place order）。

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