紐森任命醫師阿拉貢 為加州新衛生局長

阿拉貢醫師預計於明年1月正式出任加州衛生總監。(舊金山公共衛生局視頻截圖)

州長紐森(Gavin Newsom)於7日上午的疫情簡報會上宣布,任命舊金山 衛生局長阿拉貢醫師(Dr. Tomás Aragón )為新任加州 公共衛生局長(director of the California Department of Public Health)。

這一任命仍需州參議會確認,若獲通過,阿拉貢預計將於明年1月前往州府任職。加州衛生局長一職的年薪為27萬5650元。

阿拉貢現年60歲,在舊金山米慎區出生和長大。他的父母於上世紀50年代從尼加拉瓜移民來美,母親是裁縫,父母將阿拉貢和他的三個兄弟姊妹撫養成人。

在舊金山總醫院做過西班牙語義務翻譯後,阿拉貢對醫學產生興趣。1988年從哈佛大學醫學院畢業,獲得醫學士和公共衛生碩士學位。此後,他獲得哈佛大學醫學院藥學博士學位和柏克萊加大 公共衛生學院博士學位,自2004年起成為柏克萊加大公共衛生學院志願教職人員。

阿拉貢於1996年進入舊金山公共衛生局工作,負責負責社區衛生、流行病學和疾病控制工作,從2011年至今,擔任舊金山衛生局長以及舊金山公共衛生局人口健康部主任。

今年以來,阿拉貢負責發布針對「新型冠狀病毒」(COVID-19)疫情大流行的衛生指令,與灣區其他縣的衛生官員進行協調,包括早在3月16日發布了第一份「居家避疫令」(shelter-in-place order)。