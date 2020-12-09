9個月只出門4次…華人防疫大作戰

多數華人都是滿足防疫基本要求，出門戴口罩保持社交距離。（記者張宏╱攝影）

從3月至今，新冠疫情 在南加迎來每天四位數增長的至暗時刻。在這九個月的時間裡，有華人 幾乎足不出戶，也有華人從最初的戒備到逐漸放鬆，還有華人染疫後康復；也有華人開始不知所措，不知道除了勤洗手和戴口罩、保持社交距離 之外還能做什麼，才能度過現在最黑暗的時刻。而有華人願意分享為抗疫所作的努力，鼓勵大家堅持到最後的勝利。

華人周女士家裡上有老、下有小，家中大小事情都需要她處理，所以她告訴自己一定不能倒下。從3月到現在，她只出門四次，都是在沒有辦法的情況下才出去。除了送外賣的人，她沒有讓其他人上門。提及她完全是按照中國的居家避疫標準來做，出門前一定全副武裝，戴上N95口罩、護目鏡、外面再戴一個塑料面罩（face shield），身上穿著一次性雨衣，手上戴著口罩，隨身帶著酒精棉片，隨時擦手。

她在外面盡量速戰速決，回家雨衣丟掉，外套放在車庫，進屋立刻洗澡。這幾個月她都沒去過超市和餐廳，都是買菜送貨上門和外賣，每次蔬菜和食物送來她都要消毒後才放進屋裡來，像是蔬菜都是用日本的貝殼粉浸泡消毒後才吃。

她說，兒子學校最近要求他們寫「自由和安全選擇什麼」的作業，兒子選擇安全，因為生命只有一次。二年級小朋友都知道安全很重要，竟然很多老外覺得自由更重要，讓她很不解。

疫情期間，不少華人把維生素C和板藍根作為必備品。華人Alex表示，他平時經常喝維C沖劑和吃Elderberry軟糖來提高抵抗力，並天天吃多種維他命（Multivitamin）。如果有一些感冒症狀，就吃板藍根。

華人李先生疫情期間時常會點外賣，他對外賣食物都選擇在微波爐裡加熱高溫消毒後再吃，若是有湯水則放鍋裡煮開，特殊一點的燒臘之類的先在烤箱烤一會兒再吃。

華人孫女士則說，現在沒有3月份那麼怕了，但是小心駛得萬年船。口罩肯定要戴，乾洗手隨身帶著，但該出門還是正常出去。人是社會性動物，不能整天不出門。她都是該幹嘛就幹嘛，偶爾也和朋友聚會出去玩，但都是非常信得過的朋友。如果不舒服，自動就不出現，比較自覺。平時多曬太陽，多喝水，盡量保持睡眠。