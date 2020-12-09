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劉敏兒、劉珝林宣誓就職 鑽石吧首現3華裔市議員

記者楊青／鑽石吧市報導
鑽石吧新科市議員劉珝林（右一）在兩個女兒的帶導下宣誓就職。（圖：劉珝林提供）
鑽石吧新科市議員劉珝林（右一）在兩個女兒的帶導下宣誓就職。（圖：劉珝林提供）

在今年11月3日地方選舉高票當選的鑽石吧（Diamond Bar）市議員劉敏兒（Ruth Low）、劉珝林（Stan Liu）已經雙雙宣誓就職，連同現任的周柏華（Andrew Chou），鑽石吧市議會首度出現三名華裔市議員，創鑽石吧1989年獨立建市31年歷史新記錄，鑽石吧也成爲聖蓋博谷東區第一個華人市議員超過半數的城市。

此前，聖蓋博谷西區的城市蒙特利公園市（Monterey Park）和聖蓋博市（San Gabriel），先後締造華人市議員過半數的紀錄。

劉敏兒和劉珝林分別以1萬2748、8135的第一和第二高票，擊敗其他五名對手獲勝，兩人得票率分別是31.91%和20.36%。劉敏兒順利連任，首次參選的劉珝林旗開得勝。由於疫情關係，劉敏兒和劉珝林近日都在家中宣誓就職上任。

進入第二任期，劉敏兒對鑽石吧府會人事及各項運作已輕車熟路。首次當選的劉珝林則在短短時間拜訪市府各個部門，他認爲，鑽石吧未來四年最大挑戰是公共安全，包括社區治安和新冠疫情帶來的居民健康安全危機。此外受疫情嚴重影響的地方經濟，以及多年未決的57號公路附近地區的交通問題，都需要下功夫。

本次地方選舉，鑽石吧選民以66%反對阻止了提高銷售稅提案通過。民眾不用加稅，但此次新冠疫情的衝擊，商業幾乎停滯，地方銷售稅舉步維艱。新當選市議員表示，鑽石吧市府稅收主要來自產業稅和銷售稅，在產業稅穩中有升的基礎上，希望疫情早日過去，商業儘快復甦，同時也將全力爭取聯邦和加州政府補助，任何紓困項目，一定會最快傳達給商家。

兩年前也是高票當選的現任市議員周柏華認爲，此次選舉兩位華裔在七位候選人中脫穎而出，主要與加州16號提案引發華人、亞裔和其他族裔選民，對加州高等教育的擔憂有關，此次選舉，鑽石吧高達80%的登記選民參與投票，創歷下新紀錄。兩年前，鑽石吧地方選舉投票率為50%，已比往年高出不少。

周柏華表示，受疫情影響，鑽石吧今年商業銷售稅減少10%左右，意味著整個城市全年的稅收減少100萬元左右，新的一年，鑽石吧在經濟上面臨更大挑戰。

和其他城市一樣，目前鑽石吧市政大廳還是關閉中，但所有部門服務都正常進行，工作人員雖然改爲在家工作，但工作時間正常，民眾隨時可以聯絡市府，工作人員會盡量在電話中提供諮詢和解決方案，如果需要面談，可以預約，市府會儘快安排，協助居民解決各種問題。

鑽石吧華裔市議員周柏華。（本報資料照片）
鑽石吧華裔市議員周柏華。（本報資料照片）
劉敏兒在本次鑽石吧市議員選舉中以第一高票順利連任。（本報資料照片）
劉敏兒在本次鑽石吧市議員選舉中以第一高票順利連任。（本報資料照片）

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