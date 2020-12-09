禁逐房客令 加州議員提案延長11個月

加州 2020年8月實施的禁止驅逐房客法案，2021年1月31日即將失效。加州參眾議員分別提案，要求延長法令期限。眾議員邱信福（David Chiu）的AB 15提案，更希望延長11個月，意即如果房客能至少支付25%的房租，到2021年底前，房東 都不該驅逐房客。

由州參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）提出的法案，僅建議延長期限至2021年3月31日，其他希望延長期限的意見則希望視疫苗效力逐漸縮小禁令範圍。不過邱信福強調，鑒於疫情再度升溫，讓房客繼續保有住所，才是最好的防疫措施，如果房東2月1日又可以驅趕房客，新冠感染又將增加。

非營利團體Eviction Defense Network也支持類似做法。其律師Nathaly Medina表示，新冠疫情再起，州長紐森又宣布新的居家令，這些都將讓失業房客更難重返職場，繳納全額房租更為困難，如果法案真的失效，可以預見屆時會有一大批人被趕出租屋。

除了AB 15提案，邱信福另外還提了AB 16案，作為AB 15的輔助。AB 16希望提供租屋者經濟援助，協助他們按時繳納每月25%的租金 ，不過補貼總額並未列明。

加州公寓協會則寄望，新任總統拜登上任後，能夠給予房客與房東更多實質補助，因為就算延長法案讓房客免於驅離，但是收不到租金的房東，一旦付不出房貸，屋子還是一樣會被法拍。

費城聯邦準備銀行（Fed of Philadelphia）推估，25萬加州家庭都面臨房租欠繳的問題，平均欠款為7000元，房東整體未收租金達17億元。聯邦人口普查局11月的調查也顯示，加州14%的房客都有租金欠繳的情況。