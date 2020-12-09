我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

禁逐房客令 加州議員提案延長11個月

編譯組／綜合報導 

加州2020年8月實施的禁止驅逐房客法案，2021年1月31日即將失效。加州參眾議員分別提案，要求延長法令期限。眾議員邱信福（David Chiu）的AB 15提案，更希望延長11個月，意即如果房客能至少支付25%的房租，到2021年底前，房東都不該驅逐房客。 

由州參議員卡瓦列羅（Anna Caballero）提出的法案，僅建議延長期限至2021年3月31日，其他希望延長期限的意見則希望視疫苗效力逐漸縮小禁令範圍。不過邱信福強調，鑒於疫情再度升溫，讓房客繼續保有住所，才是最好的防疫措施，如果房東2月1日又可以驅趕房客，新冠感染又將增加。 

非營利團體Eviction Defense Network也支持類似做法。其律師Nathaly Medina表示，新冠疫情再起，州長紐森又宣布新的居家令，這些都將讓失業房客更難重返職場，繳納全額房租更為困難，如果法案真的失效，可以預見屆時會有一大批人被趕出租屋。 

除了AB 15提案，邱信福另外還提了AB 16案，作為AB 15的輔助。AB 16希望提供租屋者經濟援助，協助他們按時繳納每月25%的租金，不過補貼總額並未列明。

加州公寓協會則寄望，新任總統拜登上任後，能夠給予房客與房東更多實質補助，因為就算延長法案讓房客免於驅離，但是收不到租金的房東，一旦付不出房貸，屋子還是一樣會被法拍。 

費城聯邦準備銀行（Fed of Philadelphia）推估，25萬加州家庭都面臨房租欠繳的問題，平均欠款為7000元，房東整體未收租金達17億元。聯邦人口普查局11月的調查也顯示，加州14%的房客都有租金欠繳的情況。 

加州 房東 租金

上一則

嚴防聖誕樹火災 別忘澆水防乾燥

下一則

李天明：禁企業捐款州候選人

延伸閱讀

任命賀錦麗、貝西拉空缺 攪動加州政局

任命賀錦麗、貝西拉空缺 攪動加州政局
貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？

貝西拉前進白宮 加州檢察長換誰當？
政客拒戴口罩 種惡因造惡果

政客拒戴口罩 種惡因造惡果
加州新衛生總監 州長紐森任命金山阿拉貢醫師

加州新衛生總監 州長紐森任命金山阿拉貢醫師
加州推出防疫App「加州通知」 示警接觸染疫者

加州推出防疫App「加州通知」 示警接觸染疫者
南加區域居家避疫 橙縣官員轟紐森：不該一刀切

南加區域居家避疫 橙縣官員轟紐森：不該一刀切

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點