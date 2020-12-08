政客拒戴口罩 種惡因造惡果

川普 的私人律師朱利安尼傳出新冠肺炎確診，川普在推特上公布此訊息，並推崇朱利安尼是紐約史上最棒市長，並祝他早日康復，還要繼續奮戰。

朱利安尼在紐約市長任內政績傑出，有目共睹，但是並不保證他晚年任何舉動都是絕對正確，包括這次充當川普私人律師，揭發選舉舞弊的法律攻堅角色；在所提選舉訴訟幾乎都以敗訴收場，而民眾對朱利安尼印象最深的畫面，應是在他施展三寸不爛之舌時，沿著兩鬢緩緩滴下的棕色染髮劑。

朱利安尼染疫不令人意外，就像川普一樣，在群眾聚會時，偏不信邪，不戴口罩，自認百毒不侵，結果病毒自然上身。川普擁有總統級醫療待遇，通過了這一關，朱利安尼是否如此幸運，只能祝福。

在這次新冠病毒肆虐的過程中，民眾可以發現太多政客說一套做一套，或者乾脆做了錯誤的示範，導致明知新冠病毒無孔不入，卻都抱著「嚴以律人，寛以待己」態度，即使發布所謂的「居家避疫 」，祭出種種禁令，自己卻不受限制，防疫 效果自然大打折扣。

君不見在記者會上大聲疾呼「區域居家避疫」，要求居民「待在家中」的加州州長紐森，自己卻罔顧禁令，到餐廳參加三個家庭以上的生日聚會，完全將自己三令五申，只能與同戶家人在一起的規定拋諸腦後，也難怪有民眾反彈「為何要遵守居家避疫令」，被限制的商家更是怒吼「居家令讓我無法活下去」，甚至連南加地方縣警局長都挑戰紐森參加私人聚會，拒絕配合他發布的禁令。

面臨新冠病毒如此狡黠的威脅，即使知道戴口罩、保持六呎社交距離，勿參加聚會，就能減少傳播的可能性。但是太多枱面上的政治人物，都做了反面的示範。至今部分政客因此感染，卻絲毫未發揮警惕效果，反而讓人覺得感染後只不過像感冒一樣，煎熬一下，仍是一尾活龍，這種效應在基層擴散，更是防疫最大的隱憂。

演員與饒舌歌手Ice-T對政客主張不戴口罩效應，就深有所感；他談到岳父因為拒戴口罩，結果感染新冠，在加護病房住了40天，他對歌迷的忠告是「一堆不戴口罩的人，都是因為聽了總統的話，我絕不希望任何人染病，這太不值得。」

一群聽川普總統不戴口罩之言的民眾，一旦不幸染疫，後悔都來不及，但是身為總統的川普如真的心繫民眾健康，應該登高一呼鼓勵戴口罩，輕輕鬆鬆就能讓防疫工作增加保障，卻遲遲不為，實在遺憾。

事實證明許多新增病例都是未戴口罩，參與群眾聚會，朱利安尼即是一例。而加州州長紐森參加餐會也不戴口罩，都讓防疫工作受到挑戰。目前疫情擴散，一發不可收拾，政客們雖非始作俑者，但是行為偏差卻做了幫兇。如再不即時調整心態，以身作則，防疫工作終將漏洞百出，勢難改善。