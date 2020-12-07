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大家來寫書十年有成 紙上+線上新書發表會

【洛杉磯訊】
大家來寫書第十屆27本新作。( 本報檔案照片)
大家來寫書第十屆27本新作。( 本報檔案照片)

受新冠疫情影響，世界日報第十屆「大家來寫書」特別於7日舉辦「紙上+線上」新書發表會，有來自全美不同地區的19位作者參加。今年共有27位作者參與「大家來寫書」活動， 所有作品將在聯合報電子書城「讀書吧」上架。

 世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務，已歷十屆。十年是個整數的里程點，原本應該比照前面九年舉辦新書發表會，邀作者們齊聚在自己釀造的書香中，但受限於新冠疫情，無法舉辦實體活動，因而特別企劃了「紙上+線上」活動，期望將已創作成冊的27本新書，與讀者、用戶分享。

 世界日報洛杉磯社社長于趾琴指出，2020是一個特別的年度，要在疫情干擾之下完成寫書、出書及新書發表的活動，需要克服很多以往想像不到的障礙，感謝27位作者的參與及洛社同事的努力，在重重挑戰下，我們一起完成了這項任務，為2020留下鮮明的印記，並見證大家筆耕有成的心血與成果；展望新的一年，世界日報將持續秉持服務華人社區的初衷，並期待更多作者「我手寫我心」，成為「大家來寫書」的一員。

 世界日報開辦「大家來寫書」，廣邀全美華裔民眾為個人或家族留下文字及圖片紀錄，期盼這些紀錄能有助於傳揚中華傳統文化、保留華裔在美洲大陸紮根歷史、促進族群和諧，並鼓勵文學創作。 

 這項已歷十年的寫書活動獲得全美各地讀者的喜愛和支持，許多志同道合的朋友更是多人合著一書。第三屆有一本由30 位同一教會教友合著的著作；第五屆有一本書的作者有16人，他們是從越南逃難來美的校友們，各自撰寫一篇文章的合輯；更有單一作者多次出書，例如作者蔡季男，就是從第一屆起即參加，已經十年不間斷，他對下一年的作品已有腹案。

 作者寫作的範圍也很廣，包括隨時代變遷輾轉於太平洋兩岸四地的經歷、家族故事、對長輩的追思、晚年對人生的註腳；還有自己的研究、學術論文、字畫、詩詞散文等。「大家來寫書」的寫作選材中，更有許多個人來美前和移民後的生涯與經歷，是生活智慧的點滴累積，他們不是專業作家，但寫出了精采的故事。 

 今天的「紙上」新書發表會詳列第十屆作者的書名、書摘，以及作者們自述的創作心路歷程。「線上」新書發表會同日上線，讀者可至世界新聞網、手機App和Youtube「U視頻」中查閱。

 十年來，世界日報已為296位素人作家出版239本書（包括上下兩冊的作品集）。歷年來的作品，都收藏在聯合報系電子書城「讀書吧」內的「世界日報讀者叢書」欄內。

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