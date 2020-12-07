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蔡源佑、蔡靜雯《笑談長壽與養生》創作感言

「笑談長壽與養生」作者蔡源佑(左)和蔡靜雯
「笑談長壽與養生」作者蔡源佑(左)和蔡靜雯

笑談長壽與養生
笑談長壽與養生

大家來寫書平台，為作者編輯設計和出版印製。我就大膽地試著投稿，承蒙錄用，十分感謝，並下決心每年寫作筆耕不綴，當一輩子「農民」。

寫作的好處是：1.回顧過去，將經驗留給後代，人生有個完美的休止符。2.「手越用越勤，腦越用越靈」。可以防止老年痴呆症。3.提高文學修養和水平。4.提高對周圍事物觀察的敏感度。5.每完成一本書，就會感到無限歡愉和快樂。永保青春。

我是學工程的，對文學來說是個小學生。今年原已動筆寫另一題材，因見到網路上寫了許多養生與健康長壽關係的文章。例如說：某一種運動可保健康長壽，某一種食物可以治療百病。。。。。。感覺過於簡單，有失偏頗，萌生了將個人的養生之道寫出來與大家分享：養生是個系統工程，長壽與養生是多元函數關係。要根據個人的條件來安排養生項目，才能達到健康長壽的目的。

我屬猴，從小好動（常運動，愛勞動）。今年88歲，是長壽學校的中學生，現在眼明耳聰，脖子上長著一顆會思考的腦袋，肩膀上掛著一雙能勞動的手，可以開車上高速公路，可以游泳1公里以上，在人生的大道上勇往直前，在長壽中學畢業後，還打算升入長壽大學。

養生包括養心與養身兩大部分。養心方面常存愛心，知恩圖報，知足常樂，助人為樂，虛心學習。養身方面需常運動，愛勞動，勤動腦，多動手，吃得下，睡得著，常喜樂，無煩惱。

我的孫女蔡靜雯畢業於上海第二工業大學，也喜愛文學，故我們共同完成了「笑談長壽與養生」，封面設計是她完成的。

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