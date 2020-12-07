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楊源《秋陽中天》創作感言

「秋陽中天」作者楊源
「秋陽中天」作者楊源

秋陽中天
秋陽中天

我的《秋陽中天》一書問世了，我很激動！如同一位《十月懷胎》的母親，聽到嬰兒【呱呱墜地】的第一聲哭，那種興奮、愉悅，無法用言辭來形容！

 從年少開始，我就有個寫作夢，正如唐代詩人李賀「少年心事當拿雲」所言，讀書年代，我的作文，被多個語文老師拍案稱好，我就浮想聯翩了：「將來我要做個好老師，還要做個業餘作家！」那時，我渴望描繪故鄉的美景，敘述窮山僻壤換新顏的喜事，贊頌耳聞目睹的優秀人物！但可惜，幾十年來，我的夢沉到了腦底！那是因爲幾十年，我儼然是個體力勞動者。

   我出生在皖南的一個山村，由於家父早逝，爲照顧年輕守寡又多病的母親；又因上代留下一些土地，土改時，我家定的成分高，懂事的我，力求表現好，無論在家或在校，都重視體力勞動；工作了，三十幾年的中學老師和班主任，我全力以赴，超常賣力；來到美國後，我又輾轉在三個兒女家，做的是厨師、保姆、園丁的事……就這樣，多年來體力得到極大鍛鍊，但在寫作上卻是蹉跎了歲月！

孫輩長大，2007年，我定居在休士頓小女兒家了。小女兒在科學事業中頗有建樹，用她的理念極力勉勵我寫作，我動筆了！13年光陰沒有白過，雖已是耄耋老人，但老驥伏櫪、志在千里我連續寫了兩百多篇。近兩百篇刊登在《世界周刊》和《世界日報》各版面，其餘登載在國内一些報刊。如今，我選出120篇結成《秋陽中天》一書。

1993年，在國内，我已近「船到碼頭，車到站」的退休年齡，然而，我卻來到一個新天地，開始了美國的旅居生活。這仿佛是給我打開了一扇大窗，讓我開闊了眼界、拓寬了視野！頓時，我感到，我的人生是秋陽高照、如日中天的時候了！我興奮無比，全身心投入認識新環境、適應新生活中去！

《秋陽中天》就是抒寫我旅居生活的見聞和感受，表達在新天地的興奮心情。其中，《我的美國朋友田娜》、《跟老美學編織》、《不尋常的生日會》、《甘當綠葉的洋女婿》等篇，寫我耳聞目睹的美國人，反映他們豐富而瀟灑的生活方式，開朗而熱心的品格、：《美麗、溫潤、時尚、休閑—難忘馬賽》、《享受人生之旅》、《女兒帶我遊泰國》等篇，寫我跟隨女兒旅遊，觀看各地、各國的名勝古跡、美麗景色;《愛的回報》、《咖啡壺裡的茶香》、《有女兒真好》、《孫子的快樂事》、《金婚慶典參加不？》、《外公的救星》、《他是好爸爸》篇，寫有趣歡樂的家事；《勤奮博學的高原老師》、《我與唐德剛先生的一面之緣》、《我的烹飪啓蒙師》、《餐桌上的好友》、《伉儷情深》、《變廢為寶的巧手》等篇，寫親朋好友的深厚情誼；《我的夢》、《老太太迷路記》、《兩根別緻的拐杖》、《我的防忘寶貝》、《優質橘子綴滿枝》、《難得的空間》、《我愛上簡單》等篇，寫身處異國他鄉的諸多感受；《難忘的家鄉味》、《母親的擀麵杖》、《砍柴、打柴籽歲月》、《天上來客》、《班主任瑣憶》、《我與老鴨湯的情緣》等篇，寫身處海外，往事卻難以忘懷。正如唐代詩人王維「君自故鄉來，應知故鄉事。來日綺窗前，寒梅著花未？」抒發的情感一樣，遊子離家日久，誰不會魂縈夢繞地懷念故鄉？《世報助我圓夢》是本集終結篇，寫《世報》提供我筆耕園地，飲水思源，表達我的感激之情。

編書成冊，絕非名利驅使，僅爲贊頌真誠、善良，傳揚正能量，鞭策自己認真生活；也為報答親友的勉勵和敦促，以書饋贈，作為紀念，亦供他們茶餘飯後消遣之餘，瞭解旅居生活點滴，或許有些藉鑒意義，僅此而已！

另外，我的每文，語言平實，少有雕琢，蘊意不深，通俗明白，猶如白開水。實因本人欠勤學博覽，學識淺薄，難免不妥之處，懇請讀者不吝指正！

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