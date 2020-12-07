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梁晨《一夢一生 》創作感言

「一夢一生」作者 梁晨
「一夢一生」作者 梁晨

一夢一生
一夢一生

今天的時代，是一個瞬息萬變的時代，處在這樣社會巨變中的人，對社會的感悟難免片面、膚淺，正所謂「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。而這個時代的文學作品，無病呻吟者眾多，能夠引發人們對社會問題反思的，屈指可數。我們閱讀的目光，更多的投入到了實用的知識上。即使有心著書的作家，也大抵「為稻粱謀」。網路社交媒體的興起，極大改變了當代人的閱讀習慣和品味，人們追求者感官的愉悅，不再是思想的激蕩。在手機上流覽的短平快文字，八卦的資訊，更能引起讀者的興趣。文學離這個時代越來越遠⋯⋯。

多年來對人性的執著，鉻刻在內心深處一長串無法忘懷的人名，偶像。我竭盡全力用激情的筆觸講述命運，夢想，愛情，人生的掙扎。「一夢一生」的主人公有名門望族，有市井小民，有學術大家，有藝術巨擘，有政客軍人，有名媛明星，近百位中外古今留名和無名的大英雄，小人物們不為人知的傳奇故事。

應北美「世界日報」社于趾琴社長的熱烈邀請，把我多年的文字積累集結成厚厚一冊。「洗盡鉛華夢，拾得雅趣心」 ，起書名「一夢一生」。

這本佳作涵蓋了歷史、藝術、愛情、家庭、趣聞等主題，反映了社會百態，人間冷暖。具有很強的可讀性，能夠讓人們沉下心來靜靜的品味、思考。

「夫天地者，萬物之逆旅也；光陰者，百代之過客也。」我們在漫漫的宇宙長河中，都是如塵埃一樣的過客。幾十年後，大多數人都會被歷史所遺忘，但用文字記錄下的所見、所思、所悟，不正是一個個鮮活的歷史見證嗎？

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