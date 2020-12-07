我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約州確診逾70萬 喬州破50萬

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

黃宜生《異國三夢》創作感言

「異國三夢」作者 黃宜生
「異國三夢」作者 黃宜生

異國三夢
異國三夢

今天是世界日報洛杉磯社一個美好的日子，正喜氣洋洋慶祝2020新書發佈會。然當下疫情仍在肆虐，新書作者不能前往世界日報洛杉磯社大廈，體驗現場的歡樂氣氛。但洛杉磯社採用了別具特色的舉辦方式，讓今年新書作者足不出門，在網絡視頻享受新書發佈會，而且是「大家來寫書」十週年里程碑慶祝會，深感榮幸！               

    我是黃宜生，今年的新書命名「異國三夢」，而筆者已經由洛杉磯社於2018年出版了「異國一夢」和「異國續夢」，並於2012年出版了「楚南軼事」，林林總總，筆者已出版四部小作，也算是人生旅途中的一個看點吧。在此，我衷心感謝洛杉磯社提供的平台，讓我殷殷以盼圓了「雁過留聲、著書立說」的夢想。

    回顧創作的心路歷程，也可說人生幸運碰上一個特殊機遇。2009年，當中共執政60年時，世界日報發起了「1949大時代徵文」的壯舉，凡上了年紀的幾代人，對那個大時代都有刻骨銘心的印記，這一舉措，很快獲得廣大旅美僑胞的熱烈響應。筆者是那個時代的受害者，幼小的心靈便浸潤了無數苦難的淚水，滿腹的積壓迸發而出，將小時所學的「拼音技能」重拾回來，並趕緊學會電郵傳遞，經過一番努力，終於成文，隨投稿紐約世界週刊。翌日報紙上架，當看到自己小文刊出時，有一種難以言表的殊榮，一口氣買了五份報紙，與親友分享。那次世報原本徵文60篇，由於投稿者太多，後徵100稿件。我成為「1949大時代100小故事」作者之一。                                                                      

  2011年，世界日報洛杉磯社首推「大家來寫書」活動，更觸發了我意欲出版一本屬於自己著作的激情。機不可失，隨將多年陸續搜集的資訊整理一番，奮筆疾書、挑燈夜戰。那時紐約尚未舉辦「大家來寫書」活動，我迫不及待連絡上洛杉磯社的「大家來寫書」負責人李小姐，經她指引，完成一應程序，郵寄了我的小作「楚南軼事」稿件，成為2012年的一本新書。新書發佈會之時，我風塵僕僕，從紐約飛往洛杉磯，參加了2012年10月26日在洛杉磯世報大廈舉辦的新書發佈會，郭俊良社長致詞勉勵，作者輪流上台發表感言，新聞媒體採訪，鎂光燈四下閃爍，盛會的情景，至今難忘！

     筆者今年新書「異國三夢」小作，乃一部暢遊歐亞，隨筆雜記的感性文學，敘事翔實、未加修飾。如有幸博得親朋好友、社會賢達青睞，泡一壺龍井，備一杯飲料，端坐窗前撥冗攬閱，隨著故事情節，慢慢瀏覽寰宇，風光迤邐的山川湖泊，多姿多彩的異國風情，念必不會令您乏味。期盼此書能獲得世人抬愛，不勝感激！

洛杉磯 世界日報 紐約

上一則

余良 《從中國、柬埔寨到美國》創作感言

下一則

馬強 《莎士比亞十四行詩全譯本》創作感言

延伸閱讀

從世界日報感恩節的3件喜訊談起

從世界日報感恩節的3件喜訊談起
紐約人壽 明年將發18億紅利

紐約人壽 明年將發18億紅利
洛市餐館業主視頻推特獲百萬關注 怒斥洛杉磯市長

洛市餐館業主視頻推特獲百萬關注 怒斥洛杉磯市長
感恩節後更失控！短短五天 全美染疫人數激增100萬人

感恩節後更失控！短短五天 全美染疫人數激增100萬人
紐約古老教堂大火 歷史性自由鐘是否無恙仍未知

紐約古老教堂大火 歷史性自由鐘是否無恙仍未知
鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬

鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門