黃宜生《異國三夢》創作感言

「異國三夢」作者 黃宜生

異國三夢

今天是世界日報洛杉磯 社一個美好的日子，正喜氣洋洋慶祝2020新書發佈會。然當下疫情仍在肆虐，新書作者不能前往世界日報洛杉磯社大廈，體驗現場的歡樂氣氛。但洛杉磯社採用了別具特色的舉辦方式，讓今年新書作者足不出門，在網絡視頻享受新書發佈會，而且是「大家來寫書」十週年里程碑慶祝會，深感榮幸！

我是黃宜生，今年的新書命名「異國三夢」，而筆者已經由洛杉磯社於2018年出版了「異國一夢」和「異國續夢」，並於2012年出版了「楚南軼事」，林林總總，筆者已出版四部小作，也算是人生旅途中的一個看點吧。在此，我衷心感謝洛杉磯社提供的平台，讓我殷殷以盼圓了「雁過留聲、著書立說」的夢想。

回顧創作的心路歷程，也可說人生幸運碰上一個特殊機遇。2009年，當中共執政60年時，世界日報發起了「1949大時代徵文」的壯舉，凡上了年紀的幾代人，對那個大時代都有刻骨銘心的印記，這一舉措，很快獲得廣大旅美僑胞的熱烈響應。筆者是那個時代的受害者，幼小的心靈便浸潤了無數苦難的淚水，滿腹的積壓迸發而出，將小時所學的「拼音技能」重拾回來，並趕緊學會電郵傳遞，經過一番努力，終於成文，隨投稿紐約 世界週刊。翌日報紙上架，當看到自己小文刊出時，有一種難以言表的殊榮，一口氣買了五份報紙，與親友分享。那次世報原本徵文60篇，由於投稿者太多，後徵100稿件。我成為「1949大時代100小故事」作者之一。

2011年，世界日報洛杉磯社首推「大家來寫書」活動，更觸發了我意欲出版一本屬於自己著作的激情。機不可失，隨將多年陸續搜集的資訊整理一番，奮筆疾書、挑燈夜戰。那時紐約尚未舉辦「大家來寫書」活動，我迫不及待連絡上洛杉磯社的「大家來寫書」負責人李小姐，經她指引，完成一應程序，郵寄了我的小作「楚南軼事」稿件，成為2012年的一本新書。新書發佈會之時，我風塵僕僕，從紐約飛往洛杉磯，參加了2012年10月26日在洛杉磯世報大廈舉辦的新書發佈會，郭俊良社長致詞勉勵，作者輪流上台發表感言，新聞媒體採訪，鎂光燈四下閃爍，盛會的情景，至今難忘！

筆者今年新書「異國三夢」小作，乃一部暢遊歐亞，隨筆雜記的感性文學，敘事翔實、未加修飾。如有幸博得親朋好友、社會賢達青睞，泡一壺龍井，備一杯飲料，端坐窗前撥冗攬閱，隨著故事情節，慢慢瀏覽寰宇，風光迤邐的山川湖泊，多姿多彩的異國風情，念必不會令您乏味。期盼此書能獲得世人抬愛，不勝感激！