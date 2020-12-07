廖靜心《我有一個夢》創作感言

「 我有一個夢」作者廖靜心

我有一個夢

說到寫作, 起頭甚早，小學時參加 “正聲兒童”徵文比賽得獎，開啟了我的寫作之路， 中學時開始投稿.，大學由你玩四年幌眼即逝，工作時一邊申請學校，然後出國留學緊緊張張，戰戰兢兢，結婚後找到空檔重拾筆桿， 寫下異鄉生活點滴。 孩子先後出生，跟著忙進忙出。 停筆了三十年過去了， 望著空蕩蕩的房間，是悵然，是傷感，是失落… 該為自己築夢了, 替自己的日子畫上彩筆。“我有一個夢” -- 希望在有生之年, 能夠結集寫過的文稿，匯集成書。

人生的經歷雖然不是如戲劇般高潮迭起，好比柳喑花明又一村，卻是輕舟划過萬重山。趁著出外旅行的機會，走走看看，回家後回想思考，有不明白的， 翻書，上網 查資料，寫出文章投稿 刊登時大鬆一口氣。然而有時覺得意猶未竟，還是需要補充說明， 讓故事說得有滋有味， 促成了這一本書的誕生。

十年來， 沒有刻意要去那裡，做什麼，隨興而起，先後走訪了15個國家，35個城鎮。沒有大數據地趴趴走，只是為這些難忘的旅程寫下了見證。出書的決定有點倉促，相片的整理又費時，感謝編輯工作人員的耐心和成全，讓一個出書的美夢成真。