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尹世英《三代一世情》創作感言

「三代一世情」作者尹世英
「三代一世情」作者尹世英

三代一世情
三代一世情

送走昨日，活在今日，不知明日，這是每個人的生活公式。 昨日、今日、未來我們做不到一刀切割：留戀昨日，築夢未來，活在兩端搖擺。在人生的尾巴總想說些什麼、總結些甚麼，這是 『三代一世情』寫作的動機。母親26歲時生下我，到她95歲回天家，除了出國幾年，整整有69年相處。

我1949年出生在青島難民營，大陸已淪陷(或說解放)。滿月即被綁在母親背上上了逃亡潮，去了台灣。與父親團聚後，落腳在高雄，因非軍公教，不屬任何組織團體。只能自謀生路，母親編扇子、賣黃豆芽開始我們一家生計。我陪她經歷所有的苦難，也感受她奮力向前邁進的艱難，深深烙印在我的心上，也塑造了我的性格：不怕吃苦，堅毅不拔。

38歲前早已在台灣任教於大學，但不滿足於當時的大、小環境，走入一個死胡同，對未來充滿徬徨、不確定、也很挫敗，不喜歡得過且過。下定決心要為自己創造一個不一樣的未來： 1986年底出走至美國自費深造，尋找一個連自己也不知是甚麼的『可能』。落腳紐約，埋首在書中，中間更徹底的是改變我的專業，從戲劇轉向教育。竟然費了八年人生黃金時間才結束了我的求學生涯。

50歲創業一路到今日，在紐約擁有了一個成功小事業。1988年全家受洗為基督徒，即開始服事教會。30多年來手中的工神都加倍祝福。對人生有了更深的認識，享受神賜的恩典。母親為生存努力；我為尋找人生方向而仆俯。我們都不信走不出被限定的天空，我們更不信堅持努力追不到尊嚴活著。女兒在美國接受完整教育走了她自己的道路 – 傳道人。

出書是夢想，從不敢奢望。2020年剛過72歲生日。2月底辭了教會15年的服事及同工會主席一職，加上前面教會的服事15年共有30年。順從神的帶領：放下一切，在主裡安靜。3月新冠疫情席捲全世界，我已一身輕到了陽光州。這段被封在家裡的時間得來不易，就聯繫了世報出書。整理成書是多年願望。經兩個多月的修修改改及補寫，幾度不滿意想放棄。母親的畫冊是在她86歲那年完成，她的勇氣鼓舞我，女兒也為我禱告，要我奮戰，不打退堂鼓。 抱著 ”不在乎好壞，只要盡力完成” 的信念推動我往前走。沒想到書終有出版的一天。

我們都勉勵自己認真奔走在自己的每一天道路上。女兒有我的性格：獨立、果決；我有母親的性格：堅毅、吃苦。無形的特質在三代血脈延續。國家的戰亂成了小老百姓的苦難：從破碎到修復、到再重建，帶著傷痕記憶反覆幾十年。這本書僅紀念母親、我及女兒三代在中國、台灣及美國的70年的歲月。

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