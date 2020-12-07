劉惠敏 《漂泊的心 牽繫的情》創作感言

《漂泊的心 牽繫的情》作者劉惠敏

漂泊的心 牽繫的情

2020年的冬末春初，正萬分期盼鳥語花香的季節，大地一聲雷，怎麼也預料不及，反而迎來了震撼全球的超級新冠病毒，足令全人類措手不及。原本忙進忙出的生活方式瞬間歸零，開始適應平淡寂靜的步調。耳聞目睹疫情 衝擊下諸多讓人感嘆的事件，我很幸運也很感恩能夠在這疫情嚴峻時期，仍然可以守著一室溫暖，惜福安穩地過日子。

居家防疫，稍安勿躁，靜下心來仔細整理多年累積的文稿。看著紙張輕薄、書頁發黃、傳統鉛字印刷的老文章，還有近年來發表過或修改過的電子原稿，每一篇文字裡，歲月流轉的痕跡清晰可數可見。

這些年來，我試圖維持敘事或抒情散文的創作方式，寫下心有所感的字字句句，記載著異鄉遊子行走過、體驗過的心路歷程。無論身在何處，一筆一畫的認真書寫時光，總讓我能安頓浮動的情感，並且沉澱漂泊的心緒。

這本文集包括曾經刋登在台灣中央日報（已停止發行）和北美世界日報 的文章。時空跨越台北、美國的紐約州、威斯康辛州，新澤西州 和賓夕法尼亞州。一路經歷大學、研究所，職場和異鄉社區；形形色色的文化及風土人情，不但豐富了我寫作的靈感和素材，同時讓我以文字傳遞內心的千言萬語。謹以此書為契機，但願寫作的源頭和動力能持續不斷，讓漂泊的心有所歸依。

感謝世界日報社提供海外作者集文成書、編排出版的服務。藉此過程，我才有信心繼續與文字為伍，化思路為有形的篇章。