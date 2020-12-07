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王步慶 《回首來時路》創作感言

「回首來時路」作者王步慶
「回首來時路」作者王步慶

回首來時路
回首來時路

作者出生於中國南京，襁褓時隨父母到了台灣，先後定居於南部的嘉義縣與中部的台中縣市，完成了小學到大學的全部課程；服完一年的預官役後即留學美國。先後在猶他州的小山城與紐約市修完了碩博士學位，並成了家。

第一份工作在佛羅里達州的邁阿密市。待了三年半即轉往加州北部的矽谷工作，也曾創業直到退休。這70來年的歲月中，作者在台灣經歷了沒有戰亂的青少年時代，接觸過妻離子散流落在台的親友與強徵來台的外省老兵，度過了雖實行戒嚴法，人民卻安居樂業的國民政府統治。來美後，由一個窮學生到如今安逸的退休生活。先後在美中，美東，美南與美西居住，見識過美國的大小城市，各色人種，上中下各階層人民的生活，風土人情與政治制度。此其間也有幸遊歷過美歐亞三洲風景與名勝古蹟。回望過去的日子，促成了本書的誕生。

這本書記錄了作者成長，求學，就業，成家到退休的所見，所聞，所思。主要以散文為主，分為生活，旅遊，感時與政治共26篇；另有詩詞篇計38首。

生活篇含九篇散文，前五篇是在台灣的生活經歷。有南部鄉下的歡樂幼年生活，台中縣軍眷區旁的少年時期見聞，新竹市郊交通大學的青春期生活，馬祖外島服役時的一些感慨，父母親以借貸資助自費留學，出國前經歷的各項關卡，以及抵美的第一印象。後四篇是來到美國後的經歷與感觸。首先是在猶他州楊百翰大學就讀時的見聞：看到了校舍壯觀美麗，校園整潔，綠草如茵，見識了美國教授的專業與教學熱誠；也看到了小城人民的誠懇， 樸實與敬業精神。其後到了紐約市完成了學業，成了家。看到的是美國建築最雄偉，人種最複雜，貧富差距最大的城市，內心的感觸最為深刻。第一份工作在佛州的邁阿密市，經歷了好萊塢電影裡的美式生活；其後到了北加州的矽谷。來美近50年，美中台各自多有很大的變化，個人也參加了三次政治有關抗議活動。

旅遊篇以近十來年有感觸的活動為主，含同學會，回訪服役時馬祖駐地，與參訪地狹人稠卻締造國富民樂的新加坡民主國，共三篇。

感時篇是過去20多年間，從歷史與科技角度看台灣，美國與中國的社會，政治與各個層面的想法與意見，共八篇。

政治篇是作者以筆名「矽言」發表於美國世界日報，評論台灣政治人物與事件的文章，共六篇。

詩詞篇是作者在生活中對各樣活動與新聞媒體有感而發的塗鴉之作；有觀景而抒發感覺，有政治諷刺性打油詩，有對歷史事件、人物的評論，也有人生短暫的感慨。共38首。

本書的完成，也算是個人對美中台三地70年來發展的見證。

美國 台灣 紐約市

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