黃思義《 春夢了無痕》創作感言

「春夢了無痕」作者黃思義

我是一名教師，我在美國 一所公立高中教微積分。自從今年3月起，因為新冠肺炎，學校關閉，我改為網上遠距教學，天天就面對着鏡頭講話。我想不到，這新冠肺炎，竟然成為世紀浩劫，持續這麼久，蔓延這麼廣闊，全世界幾乎沒有任何地方能夠逃過它的蹂躪。我們的生活次序徹底被攪亂了。

今年適逢「大家來寫書」第十週年，這里程碑應該是一個多麼有意義值得和慶賀的盛會。本來，今天，我們應該是站在世界日報 的新書發表會上，和各位老朋友見面。 可惜，因為疫情的影響，我只能錄製了這視頻，面對着鏡頭講話，談一談我的創作感言和寫書心路。

首先，我要感謝世界日報把我去年和今年在世界日報的副刊、家園、上下古今各版所刊登的作品和部份尚未見報的文章編印成「春夢了無痕」一書。 和去年世界日報為我出版的書「重續未了緣」一樣，全書包括四部份：故事、家庭、越南鱗爪和美國點滴。裡面有虛擬的故事，也有真實的歷史，就如書名「春夢了無痕」一樣，全書繞着一個相同的主題：夢。

很多人，為了夢想，甘心犧牲自己的權益； 他們的夢想，體現了關懷、忍讓與包容。也有些人，為了夢想，只愛自己，為逞一己之私， 不惜犧牲他人；他們的夢想，成了他人的噩夢。

沒有經歷過戰爭、逃難的人不覺得和平的可貴，沒有嘗試過顛沛流離生活的人會埋怨平淡的日子過得乏味。「春夢了無痕」這本書裡, 每個故事的主人翁都在追尋一個看似簡單、但不容易實現的夢。

人生如夢，我希望我不是在癡人說夢，但願我能夢筆生花，做到至人無夢。不過，我不是一個說教者，我只希望通過這本書，把我所見到的真人真事，虛擬化成故事，留下一個歷史的見證。

這本「春夢了無痕」，我不敢期望能像各位前輩作家一樣暢銷，但願它能為海外華人 文壇添點色彩，為海外華人歷史留點痕跡 。我希望明年我還有第三本書，來和大家一起重溫舊夢。最後，祝大家身體健康、能平安度過這非常時期。謝謝各位。