我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：紐約州確診逾70萬 喬州破50萬

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

郭一德《教育悟誌》創作感言

「教育悟誌」作者郭一德
「教育悟誌」作者郭一德

教育悟誌
教育悟誌

首先非常感謝「世界日報」「大家來寫書」提供新書發表會這個平台，讓我有機會公開這個「夢想」。

十年前，到了退休年紀，對於往後的日子怎麼過，這個問題深深困擾着自己。看到很多那種無所事事，整天泡老人中心領場費的日子，我很排斥，我也拒絕這麽過。

 近年來，社會高齡化日趨嚴重，根據2019年公佈，每五人中就有一人是老人，數字很驚人。這種社會老化問題，比今天的病毒更可怕，對社會的危害更大。

 我在想，既然我現在衣食無憂，又是單身，有著大把時間，是不是可以用我的專業，來幫助需要的人？簡單的説就是用「老人問題」來解決「青年問題」這就是「我生命中最後的夢想」。

 這個理念，本來想呼籲更多人響應。後來一想，不如就由我現在就做起。

 所以我決定，這本新書「教育悟誌」免費贈送之外，還要義務提供諮詢。

 凡是有興趣的人，可以電郵「[email protected]」免費索取書本，送完為止。並提供解答有關教育方面的問題。

 「教育」是我一個專業，我在台灣高雄七賢國中教書了七年，￼1983移民紐約後，父代母職，陪三個小孩一起成長，現在他們都有了自己的專業，成為社會中，正能量的精英，我以他們為榮，三個小孩都是我一生中的驕傲。

 我累積生活教育中這些經驗，詳細說明在書中，希望可以幫到大家，解決教育問題。

 我另一個專業是房地產，我曾經不花錢就買到市中心的一棟房子 ，故事敘述在第一本書「生活悟誌」中，有興趣的朋友，可以在臉書搜尋我的名字「郭一德」就可免費閲讀。

 順便預告我第三本書「送你一部印鈔機」，教大家如何開餐廳的書。並且準備把「台灣小吃」介紹到紐約來開店，並且免費提供各種幫助。

 發表會，因為時間受限，我把剩下的時間留給親朋好友的祝福。

 最後衷心希望更多人，能夠勇敢站出來，挺身而出，回饋社會，就從現在開始，讓日漸崩壞的世道，注入一股清流，撥亂反正，留給「子孫後代」一片詳和幸福的環境。

教育 台灣 紐約

上一則

紐約人壽 明年將發18億紅利

下一則

速勝貸款推出 多種優惠方案

延伸閱讀

紐約人壽 明年將發18億紅利

紐約人壽 明年將發18億紅利
紐約古老教堂大火 歷史性自由鐘是否無恙仍未知

紐約古老教堂大火 歷史性自由鐘是否無恙仍未知
鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬

鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬
樂活50加攜手世報線上教學「畫畫趣」學員重拾畫筆有成就感

樂活50加攜手世報線上教學「畫畫趣」學員重拾畫筆有成就感
曼哈頓128年教堂火災受創嚴重 自由鐘曾為美獨立敲響

曼哈頓128年教堂火災受創嚴重 自由鐘曾為美獨立敲響
樂活50加攜手世報線上教學 「繪手紙」明年開三堂課

樂活50加攜手世報線上教學 「繪手紙」明年開三堂課

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門