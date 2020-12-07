郭一德《教育悟誌》創作感言

「教育悟誌」作者郭一德

教育悟誌

首先非常感謝「世界日報」「大家來寫書」提供新書發表會這個平台，讓我有機會公開這個「夢想」。

十年前，到了退休年紀，對於往後的日子怎麼過，這個問題深深困擾着自己。看到很多那種無所事事，整天泡老人中心領場費的日子，我很排斥，我也拒絕這麽過。

近年來，社會高齡化日趨嚴重，根據2019年公佈，每五人中就有一人是老人，數字很驚人。這種社會老化問題，比今天的病毒更可怕，對社會的危害更大。

我在想，既然我現在衣食無憂，又是單身，有著大把時間，是不是可以用我的專業，來幫助需要的人？簡單的説就是用「老人問題」來解決「青年問題」這就是「我生命中最後的夢想」。

這個理念，本來想呼籲更多人響應。後來一想，不如就由我現在就做起。

所以我決定，這本新書「教育 悟誌」免費贈送之外，還要義務提供諮詢。

凡是有興趣的人，可以電郵「[email protected]」免費索取書本，送完為止。並提供解答有關教育方面的問題。

「教育」是我一個專業，我在台灣 高雄七賢國中教書了七年，￼1983移民紐約 後，父代母職，陪三個小孩一起成長，現在他們都有了自己的專業，成為社會中，正能量的精英，我以他們為榮，三個小孩都是我一生中的驕傲。

我累積生活教育中這些經驗，詳細說明在書中，希望可以幫到大家，解決教育問題。

我另一個專業是房地產，我曾經不花錢就買到市中心的一棟房子 ，故事敘述在第一本書「生活悟誌」中，有興趣的朋友，可以在臉書搜尋我的名字「郭一德」就可免費閲讀。

順便預告我第三本書「送你一部印鈔機」，教大家如何開餐廳的書。並且準備把「台灣小吃」介紹到紐約來開店，並且免費提供各種幫助。

發表會，因為時間受限，我把剩下的時間留給親朋好友的祝福。

最後衷心希望更多人，能夠勇敢站出來，挺身而出，回饋社會，就從現在開始，讓日漸崩壞的世道，注入一股清流，撥亂反正，留給「子孫後代」一片詳和幸福的環境。