蔡季男 《 菩提道上》創作感言

「 菩提道上」作者蔡季男

菩提道上

這一本書是在無心插柳的情況下，完成的。2009年，我從Apex computer systems Inc；退休 ，這個時間，離我1990年移民美國，已經19年了。19年裡，在電腦公司就長達17年。回顧一下自己短短的一生，僅僅做了兩件工作：教書與電腦公司上班。既然退休了，年華老去，我決定：這回要真正的退，再也不必為稻粱謀，每天睡到自然醒，不受朝九晚五的束縛⋯⋯。

才過了幾天閒雲野鶴的舒坦日子，有一天，我的連襟一一陳鴻模先生來電，略云：退休的日子會不會太無聊？能不能一星期撥兩個半天當義工，幫我們「做環保」？就這樣，我輕鬆的走入一條原無規劃的道路。開始瞭解：為什麼做環保？它的意義何在在？好處在那裡？⋯⋯。日子一久，我才慢慢的體會：這活動的由來。不但消除了自己的退轉心，還增強了向心力。

在每週兩個半天的義工之餘，慈濟還有許多的活動，譬如每天清晨五點鐘就有「薰法香」、每天、每時段有不同的經藏演繹、共修、或上人的經典導讀、開示⋯⋯。時間一久，才知道：慈濟有四大志業：慈善、醫療、教育、人文。這些志業都需要許許多多的有心人士，布施時間，精力、金錢⋯⋯。付出無所求，集腋成裘才能完成的。

想來，我每星期兩個半天的，「做環保」，對整個四大志業而言，可以説是滄海之一粟，其貢獻也是極為微小的，但慈濟似乎不這麼認爲，我們除了做環保以外，一直鼓勵參加其他的活動，共修後的心得分享；參與慈善救災、醫療、教育工作的分享.…，都會增加大家的見聞，改變自己的思慮與看法⋯⋯。我喜歡把這些心得記錄下來，留做參考。

2015年，我忽然得了一場病，再也沒有體力參加每週兩次的環保工作。但癒後仍繼續之前的社教工作一一指導書法班學員，練習書法；及參加會所成立的歌詠班，每星期一次，每回約兩個小時。今年年初，忽然爆發了新冠病毒流行。這個世紀之毒，肆虐全球，不但重挫了世界各國經濟，改變了人們日常生活的形態與方式，而且損傷的人數，竟達上百萬⋯⋯，更令人驚悚的是這個病毒來無影，去無踪，完全不能用過去對付流行病的方法來應付它。像後來各國各地實施的封城令，居家避疫 ⋯⋯等等非常措施，都是往昔所無，又不得不行的措施⋯⋯。長時間下來，有些人，按捺不下，再也不遵守禁令，又讓已遲緩的疫情 ，再行飆升；有些政治人物，為個人故治利益考量，先前錯估疫情的嚴重性，遲緩防疫的腳步，等到疫情發展到不可收拾時，一下子自己變成了醫生，指導民眾如何防疫，真正的醫療專家，被略一旁，無可奈何⋯⋯。就中最最淺顯的例子是戴口罩這件小事。戴口罩居然能演變成「自由」問題，真令人匪疑所思！口罩問題滋生了許多「毒口水」，噴來灑去，幾乎演成另一場戰爭⋯⋯。

從2009年，我進入慈濟當義工開始，匆匆已過11年了，參加的活動不少，趁這次居家避疫期間，我將它集結，居然可以成書付梓，可說是無心之作，得來全不費工夫⋯⋯。