李元平 《你所不知道的德州》創作感言

「你所不知道的德州」作者李元平

你所不知道的德州

從1984年起開始住在休士頓 ，我們是留學生畢業之後學留的一群人，早先幾年為了生活即使是有閒暇只有到蓋文斯頓島的海邊去釣螃蟹，釣魚。之後，魚也不釣了，週末聚餐去買些新鮮蝦，小龍蝦回家煮，大家喝啤酒，聊天。

卡拉OK流行之後，聚餐加上卡拉OK歌唱成了閒暇生活的主流，又是風行了好幾年，中間當然穿叉了在週末去逛跳蚤市場，可以說是散步兼尋寶。在逛跳蚤市場的高潮期有朋友發現了位於德州 東北部小鎮「廣東」，CANTON的FIRST MONDAY這個號稱為德州最大的跳蚤市場，連牛，馬，羊，駱馬，雞，鴨，鵝，天鵝，駝鳥都有賣的地方，一趟車三個半鐘頭，也不知道跑了多少趟！槍展也是德州的特色之一，八0年代，九0年代的每個週末在休士頓市區內及郊區的大小城鎮幾乎都有槍展。「休士頓槍枝收藏協會」(H.G.C.A.)一年四季,每一季的大槍展可以說是人山人海，2000個攤位買槍賣槍的擠滿了人。德州佬的槍枝文化，這也不是其他地方，其他國家所能見到的。慢慢的認識了那些專業擺槍攤的老美，他們在這一行知識的淵博，那不是一般人所能比的。我們也開始對這些專業人士產生了另類的尊重，這些知識不是教科書中有的，全靠自己在一點一滴中累積起來的。在和槍展相連的就是一年兩次在奧克拉荷馬的土撒市Tulsa舉行，每一次有4200個攤位號稱全世界最大的槍展，搭飛機或開車十個小時一趟車程為的就是感受那種大場面的氣氛。選擇住在美國的目的之一不就是為了看世界上其他地方所沒有的光景嗎？

武場該看的該玩的都經歷了，德克薩斯共和國REPUBLIC OF TEXAS這個主題走進生活，畢竟在德州一住十幾二十年，能不瞭解德州？加上親友從國外或外州來訪，總不能老是去看太空中心、蓋文斯頓島、聖安東尼的阿拉莫，難道就沒有地方可看了嗎？德克薩斯共和國從1836年至1845年這可歌可泣的十年發生的場景幾乎就在我們腳下的這片土地上。有一年在松年學院開設德州史，還兼導遊帶學員到西北方向的布雷佐河畔的華盛頓WASHINGTON ON-THE-BRAZOS，參觀1836年3月2日德克薩斯先賢簽署獨立宣言的小木屋，參觀德州之星博物館，德克薩斯共和國最後一任總統安生 瓊斯(ANSON JONES)的家園，獨立市INDEPENDENCE看山姆休士頓太太的墓園和貝勒學院遺址。

北到杭茨維爾HUNTSVILLE參觀德州監獄 系統「牆」單位，山姆休士頓總統的家園、墓園、監獄博物館等。往南走到歌里雅德GOLIAD的拉巴稀堡LA BAHIA，吊人樹等。往東則到聖傑辛多紀念碑，也看德州號戰艦。經過這近十年來報紙，廣播電台的宣揚，認識德州成為風潮。多少華人在德州居住的時光已超過自己的出生地，或其他客居地，真是成了他鄉變故鄉。又有多少人的子女是生於斯，長於斯，你能不愛德州？