余良 《從中國、柬埔寨到美國》創作感言

「從中國、柬埔寨到美國」作者余良

從中國、柬埔寨到美國

非常感謝美國 世界日報為我出版了新書「從中國 、柬埔寨到美國」。

這是我定居美國近40年，繼出版了描述紅色高棉統治史和個人遭遇的長篇紀實小說 「紅色漩渦」以及在美國艱難創業的報告文學「三十年美國路」之後的第三本書。

「從中國、柬埔寨到美國」一書是體裁不一，內容各有長短的多個獨立故事。我以親身經歷，敘述我在上述三個國家長達近七十年、但著重在柬埔寨紅色高棉統治時期的史實。

柬埔寨是個弱小、貧窮、落後得令人陌生甚或“不屑一提”的國家。然而上世紀七十年代，如果你瞭解當時史實，便會發現發生在這個“不屑一提”的小國竟是當時人類最黑暗的地方。

在紅色高棉（以波爾布特為總書記的柬共）統治下的三年八個月有餘的短短時間裡，至少有200萬人民，約占當年全國三分之一人口、其中有約30萬華僑死於其屠殺。其殘忍程度，集人類殘暴史之大成，其對國家、民族、文化和經濟之傷害，超越高棉2000年戰亂史之規模、其對本國人民身心的傷害極其慘重、深遠和廣泛，至少禍連三代。

非關種族矛盾、不是宗教衝突、也無領土紛爭、從沒發生造反暴動。紅色高棉為何把微笑佛國變成殘暴之邦？使和平之島生靈塗炭？如何把魚米之鄉淪為餓殍遍地？為何與善良純樸的人民為敵？如何“關起國門濫殺羔羊”？該書或許能給您提供客觀、正確的答案。

「從中國、柬埔寨到美國」還有許多描述上世紀六０年代柬埔寨和平時期的校園生活、僑社動態、人情世態以及關係中國政治變遷的個人複雜身世、恩怨情仇、艱難歷險等，其獨特的跨國、跨世紀政治、歷史、文化或許令你面目一新。