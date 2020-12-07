馬強 《莎士比亞十四行詩全譯本》創作感言

「莎士比亞十四行詩全譯本」作者馬強

莎士比亞十四行詩全譯本

我翻譯的莎士比亞十四行詩全譯本，蒙世界日報熱情贊助，甫於2020年10月出版。疫情 之下，手拂新書，感慨係之。

莎士比亞一共寫了154首十四行詩，前17首都是寫給一個美貌青年的，也許是他的同性戀人，勸他早生貴子，不要浪費自己的美貌，要給世界留下美麗的種子。這17首詩被研究人員稱之為Procreation Poems,我借用千字文，稱作“嫡後嗣續詩”。據說是青年的母親重金聘請莎士比亞勸導青年，沒想到寫到第18首時，莎士比亞動了真情，寫下英文詩歌裡最美麗的一首詩，在最後兩行裡，莎士比亞寫到：

只要人們還在呼吸，只要眼睛還在探看

只要此詩還在流傳，你的美將長存世間

莎士比亞的十四行詩分為三個四行詩（quatrains）和一個兩行的對句（couplet），原詩的十四行沒有分開，我翻譯時分成三個四行詩和最後的對句，這樣也許更符合我們華人 讀詩的習慣。另外，如果把第13和14行已成普通的兩行詩，感覺意猶未盡，有未能完篇之感。所以，我把兩行詩都做成短句，看上是兩行詩，讀來有四行詩的感覺，似乎更能突出詩中的重點，凸顯點睛之筆。莎士比亞的十四行詩有著比較嚴格的格律。原詩的韻式為阿abab, cdcd, efef, gg。為在前25首的譯文中，都採用了同樣的運勢。但從第26首開始，我採用了中國 傳統詩歌的韻式，讀起來似乎更上口一些。

詩歌翻譯一般來說有兩個流派，一是歸化派，就是把外國的價值觀和表現方法歸化到翻譯的語言中，把作者請到國內來；一是異化派，把外國文本中的語言和文化差異儘量表現出來，把讀者送到國外去。我的翻譯風格大致是前者，儘量以流暢典雅的語言譯出莎士比亞的詩歌來，給讀者帶來美的享受。世人都知道信達雅是翻譯的標準，即令翻譯只是工匠，也需要三種素養： 中英兩種文字的修養，閲讀寫作的品味，和充滿感情的想像力。我的書中附有莎士比亞的英文原詩，每首詩之後有我的註解和詮釋，和我翻譯時的一些心得，讀者可以欣賞中英文對照的佳作，更能瞭解每首詩的深意，對於學習欣賞莎士比亞十四行詩，應該是一個很方便的讀本。

莎士比亞在寫作十四行詩的時候，倫敦也在流行瘟疫，歐洲和英國全都人心惶惶。而我在翻譯他的詩歌時，全世界也籠罩在新冠病毒的疫情之中。不過，詩歌和愛情一定能戰勝瘟疫，整個世界將獲得新生。正如莎士比亞在他的107首詩裡寫到的：

動盪不定的焦慮已蕩然無存

橄欖枝帶來無盡的祥和歲月