我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

馬強 《莎士比亞十四行詩全譯本》創作感言

「莎士比亞十四行詩全譯本」作者馬強
「莎士比亞十四行詩全譯本」作者馬強

莎士比亞十四行詩全譯本
莎士比亞十四行詩全譯本

我翻譯的莎士比亞十四行詩全譯本，蒙世界日報熱情贊助，甫於2020年10月出版。疫情之下，手拂新書，感慨係之。

莎士比亞一共寫了154首十四行詩，前17首都是寫給一個美貌青年的，也許是他的同性戀人，勸他早生貴子，不要浪費自己的美貌，要給世界留下美麗的種子。這17首詩被研究人員稱之為Procreation Poems,我借用千字文，稱作“嫡後嗣續詩”。據說是青年的母親重金聘請莎士比亞勸導青年，沒想到寫到第18首時，莎士比亞動了真情，寫下英文詩歌裡最美麗的一首詩，在最後兩行裡，莎士比亞寫到：

只要人們還在呼吸，只要眼睛還在探看

只要此詩還在流傳，你的美將長存世間

莎士比亞的十四行詩分為三個四行詩（quatrains）和一個兩行的對句（couplet），原詩的十四行沒有分開，我翻譯時分成三個四行詩和最後的對句，這樣也許更符合我們華人讀詩的習慣。另外，如果把第13和14行已成普通的兩行詩，感覺意猶未盡，有未能完篇之感。所以，我把兩行詩都做成短句，看上是兩行詩，讀來有四行詩的感覺，似乎更能突出詩中的重點，凸顯點睛之筆。莎士比亞的十四行詩有著比較嚴格的格律。原詩的韻式為阿abab, cdcd, efef, gg。為在前25首的譯文中，都採用了同樣的運勢。但從第26首開始，我採用了中國傳統詩歌的韻式，讀起來似乎更上口一些。

詩歌翻譯一般來說有兩個流派，一是歸化派，就是把外國的價值觀和表現方法歸化到翻譯的語言中，把作者請到國內來；一是異化派，把外國文本中的語言和文化差異儘量表現出來，把讀者送到國外去。我的翻譯風格大致是前者，儘量以流暢典雅的語言譯出莎士比亞的詩歌來，給讀者帶來美的享受。世人都知道信達雅是翻譯的標準，即令翻譯只是工匠，也需要三種素養： 中英兩種文字的修養，閲讀寫作的品味，和充滿感情的想像力。我的書中附有莎士比亞的英文原詩，每首詩之後有我的註解和詮釋，和我翻譯時的一些心得，讀者可以欣賞中英文對照的佳作，更能瞭解每首詩的深意，對於學習欣賞莎士比亞十四行詩，應該是一個很方便的讀本。

莎士比亞在寫作十四行詩的時候，倫敦也在流行瘟疫，歐洲和英國全都人心惶惶。而我在翻譯他的詩歌時，全世界也籠罩在新冠病毒的疫情之中。不過，詩歌和愛情一定能戰勝瘟疫，整個世界將獲得新生。正如莎士比亞在他的107首詩裡寫到的：

動盪不定的焦慮已蕩然無存

橄欖枝帶來無盡的祥和歲月

疫情 中國 華人

上一則

余良 《從中國、柬埔寨到美國》創作感言

下一則

蔣世琦 《 聖經詩集》創作感言

延伸閱讀

喇嘛都說讚！印度教師獲獎奪百萬 慷慨捐一半

喇嘛都說讚！印度教師獲獎奪百萬 慷慨捐一半

2周內到貨…納蘇郡長：打疫苗就是愛國

2周內到貨…納蘇郡長：打疫苗就是愛國
熬過疫情 角聲癌友線上慶生 邀全美病友與家屬參加

熬過疫情 角聲癌友線上慶生 邀全美病友與家屬參加

「不死老喬」逝世 莎莉賽隆發文悼美麗靈魂

「不死老喬」逝世 莎莉賽隆發文悼美麗靈魂
北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩

北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩
拙火消瘟疫 化疫情危機 傳千古密法大圓滿慈悲一日襌 每月6日、16日定期開班

拙火消瘟疫 化疫情危機 傳千古密法大圓滿慈悲一日襌 每月6日、16日定期開班

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門