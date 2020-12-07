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顏維倫 《 太陽下的歲月》創作感言

「太陽下的歲月」作者顏維倫
「太陽下的歲月」作者顏維倫

「太陽下的歲月」
「太陽下的歲月」

2016年的夏天，我一位退休以後在加州聖荷西州立大學教書的大學同學邀請我到該校教計算機建築架構及設計。我在研究所唸的就是計算機工程。聖荷西州立大學研究所這堂課用的教科書—約翰·漢那西和戴夫·派特森寫的計算機建築架構及設計—正是我多年想看而沒有時間看的書。我欣然接受了這個挑戰。

當我在讀這本書的時候，我在加州矽谷30多年的工作經歷似乎開始一幕一幕地展現在我的腦海裡。我70年代在伊利諾大學香檳校區研究所修習計算機建築架構這門課的時候，課程上用的僅僅是一篇篇期刊上發表的論文。如今漢那西和派特森書中所講述的卻主要是計算機工程在那之後的發展。而我正是那發展歷程中的一員。

我從沒想過寫自傳。我並不是個出名的公眾人物。誰會有興趣去看它？然而當我在聖荷西州大教課的時候，我發現我時常會告訴學生種種事件發生「真正」的原因。雖說技術發展在大方向一般會遵循一個符合邏輯的過程，許多決定卻是基於某個公司的業務考量。有時更是基於某個決策者個人的偏好。學生們似乎對這些幕後的故事感到非常有興趣。這大大鼓勵了我把我個人參與的事件記錄下來。 

計算機工程和企業是個團隊活動。它是由許許多多人的 貢獻而來。我有幸在我整個工作歷程中與許多世界級的人才一起工作。我在我的故事中使用他們的真實名字。他們的貢獻也許可以因此而讓人得知。當然，我是根據我的記憶寫下這些歷史。如果有誤，當是我的過失。我在此致歉。

我選擇不去寫我整個工作經歷。我只寫我在昇陽微系統20年的所做所見所聞。如果我寫我整個工作經歷，那麼這本書就會太像我的自傳了。昇陽在90年代就像今天的谷歌或蘋果，充滿了創造力。一開始的時候，它是個用現成零件製造工作站的供應商。很快的在90年代，它便超越了當時的資訊工業巨人包括IBM，數據設備公司，以及惠普。在那狂熱的90年代末期，它更成為 「.com 中的那個點」。

在我在昇陽工作的20年中，我目睹昇陽的崛起和最終的沒落。我不在昇陽的最高決策層，但是我的層次足以讓我知曉許多決策的原因，甚至有時有機會參與並影響。把我當時的經歷和想法寫下來，我希望我能夠提供給年輕的工程學子們一個未來職場的參考；或為年輕的企業管理學子們提供一個一窺工程管理層想法的機會。至於我同輩的資訊工業同仁們，也許有些我所描述的往事會在引起他們自己的回憶後發出會心的微笑。矽谷外的讀者們也可經由書中種種的幕後故事一窺矽谷運作的究竟。

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