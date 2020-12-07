我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

蔣世琦 《 聖經詩集》創作感言

「 聖經詩集」作者蔣世琦
「 聖經詩集」作者蔣世琦

聖經詩集
聖經詩集

感謝主！我出生在上海一個基督徒的世家。我自小從父親蔣維康和母親馬容貞的身上看到基督徒的行為舉止，熱情好施，愛心付出，忍耐寬容，謙卑敬虔；當時身處文革期間，年少幼稚，不甚理解，却潜移默化地銘記於心。同時也特别感謝我的太太彭曼璇對我在追求眞理路上的带領，鼓勵，和守望。

 感謝主！我從小就對筆墨篆刻，詩詞文章有濃厚的興趣。自初中(約15歳) 寫了第一首詩後，就與詩詞 (詩有五絕，七絕，五律，七律; 詞有1000多種的詞牌格式) 結下不解之緣。天地日月，江河湖海，山川風雨，草木花鳥，東西南北，春夏秋冬，滄桑人事，酸甜苦辣，生離死别，皆入詩句。

我於1980年中旬到美國洛杉磯，自費留學，全工全讀，無分晝夜，千辛萬苦，雖讀理工，專研光電，但常吟詩，揮毫刻章；沉浮商海，寸步艱難，工作之餘，减輕壓力，雖有間斷，不曾放棄，情繫心醉，樂此不疲。

我於壬辰年春節在約旦河中受浸成為基督徒後，常用诗詞來表逹對上帝的感念，拜讀聖經時的感想，周日牧師講道時的感受。特别是在正道神學院上完劉富理院長靈命塑造課程後，每日靈修時將從經文中得着的感動寫成七絕詩。從前詩書，祗是吟霜嘆風，如今筆墨，但求榮主益人。

我如今已步入耳順之年，時時琢磨，常常思索，每句斟酌，每字推敲，經年累月，堅持不懈，東拼西凑，追逐求索，贊美歌頌，感謝主恩。直至今時有幸完成詩詞3000首，其中1000多首是與聖經相關的詩(七絕) ，另外大約有300首詞(超過100種詞牌)，60多首回文詩詞，其餘的1000多首是寫其他内容的詩。

聖經共有66卷(1189章)，其中舊約有39卷(929章)，新約有27卷(260章)。曾有好幾年的時間寫作與聖經有關的詩，從2019年初開始專心寫作和整理聖經的七絕，至2019年中完成全部1189首七絕。感謝仁慈天父的憐憫，耶稣基督的大愛，奇妙聖靈的感動，讓我有信心和能力完成這本神所默許之書的全部七絶詩。希望這些詩能像大衞的詩歌一樣討神的喜悦。

自問一個蒙恩的罪人如何才能成為祢主耶稣神蹟的器皿？一個卑微的器皿？自知對聖經的理解非常淺薄，對詩詞的探討非常有限，祗是憑着信心、耐心、和一顆敬畏的心，努力堅持前進，聖靈一直感動和激勵我，一直引導和幫助我。感謝祢主耶稣，祢所走過的艱難苦路給了我盼望，祢所行過的奇妙大能给了我确信。所以我想与大家一起分享從祢而來的恩惠，從聖靈而來的感動。

美國 洛杉磯

上一則

馬強 《莎士比亞十四行詩全譯本》創作感言

下一則

黃思義《 春夢了無痕》創作感言

延伸閱讀

咸陽古道的月色

咸陽古道的月色
珍惜生命

珍惜生命
北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩

北卡台福教會 詩歌美食遊戲…慶感恩
晨星之光基金會心靈微聲部落格數算恩典

晨星之光基金會心靈微聲部落格數算恩典
修復慘劇！西班牙浮雕美女變「章魚姊」

修復慘劇！西班牙浮雕美女變「章魚姊」
又悲劇了！西班牙素人修復銀行雕像「美女變章魚」

又悲劇了！西班牙素人修復銀行雕像「美女變章魚」

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門