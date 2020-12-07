蔣世琦 《 聖經詩集》創作感言

「 聖經詩集」作者蔣世琦

聖經詩集

感謝主！我出生在上海一個基督徒的世家。我自小從父親蔣維康和母親馬容貞的身上看到基督徒的行為舉止，熱情好施，愛心付出，忍耐寬容，謙卑敬虔；當時身處文革期間，年少幼稚，不甚理解，却潜移默化地銘記於心。同時也特别感謝我的太太彭曼璇對我在追求眞理路上的带領，鼓勵，和守望。

感謝主！我從小就對筆墨篆刻，詩詞文章有濃厚的興趣。自初中(約15歳) 寫了第一首詩後，就與詩詞 (詩有五絕，七絕，五律，七律; 詞有1000多種的詞牌格式) 結下不解之緣。天地日月，江河湖海，山川風雨，草木花鳥，東西南北，春夏秋冬，滄桑人事，酸甜苦辣，生離死别，皆入詩句。

我於1980年中旬到美國洛杉磯 ，自費留學，全工全讀，無分晝夜，千辛萬苦，雖讀理工，專研光電，但常吟詩，揮毫刻章；沉浮商海，寸步艱難，工作之餘，减輕壓力，雖有間斷，不曾放棄，情繫心醉，樂此不疲。

我於壬辰年春節在約旦河中受浸成為基督徒後，常用诗詞來表逹對上帝的感念，拜讀聖經時的感想，周日牧師講道時的感受。特别是在正道神學院上完劉富理院長靈命塑造課程後，每日靈修時將從經文中得着的感動寫成七絕詩。從前詩書，祗是吟霜嘆風，如今筆墨，但求榮主益人。

我如今已步入耳順之年，時時琢磨，常常思索，每句斟酌，每字推敲，經年累月，堅持不懈，東拼西凑，追逐求索，贊美歌頌，感謝主恩。直至今時有幸完成詩詞3000首，其中1000多首是與聖經相關的詩(七絕) ，另外大約有300首詞(超過100種詞牌)，60多首回文詩詞，其餘的1000多首是寫其他内容的詩。

聖經共有66卷(1189章)，其中舊約有39卷(929章)，新約有27卷(260章)。曾有好幾年的時間寫作與聖經有關的詩，從2019年初開始專心寫作和整理聖經的七絕，至2019年中完成全部1189首七絕。感謝仁慈天父的憐憫，耶稣基督的大愛，奇妙聖靈的感動，讓我有信心和能力完成這本神所默許之書的全部七絶詩。希望這些詩能像大衞的詩歌一樣討神的喜悦。

自問一個蒙恩的罪人如何才能成為祢主耶稣神蹟的器皿？一個卑微的器皿？自知對聖經的理解非常淺薄，對詩詞的探討非常有限，祗是憑着信心、耐心、和一顆敬畏的心，努力堅持前進，聖靈一直感動和激勵我，一直引導和幫助我。感謝祢主耶稣，祢所走過的艱難苦路給了我盼望，祢所行過的奇妙大能给了我确信。所以我想与大家一起分享從祢而來的恩惠，從聖靈而來的感動。