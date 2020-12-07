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柯華 《異域文韻》 創作感言

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「異域文韻」作者柯華
「異域文韻」作者柯華

異域文韻
異域文韻

2016年陽春，我和妻子旅美與兒子一家團聚。異國他鄉，天高地闊，滿目蔥綠，一派生疏。雖然沐浴加州熾熱陽光，棲身寬敞明亮房屋，品味豐盈鮮美佳餚，歡度閒適恬靜生活，但我還是有些悵然若失之感。無奈，讓兒子、兒媳下班順路購買一些華文報紙閱讀，很快我喜愛上了世界日報。半月後，兒子給我購買了山地自行車，我開始每天迎著燦爛驕陽，沐浴溫柔和風，腳踏自行車奔往華人超市及報紙售賣點，喜滋滋購買一些果蔬和一張當日的世界日報。

  回到家，一邊靜心品茶，一邊細緻閱讀。看過家園版和上下古今版刊載文稿後，我的心底泛起浪花：實不相瞞，旅美之前，我曾經在大陸東北一座工業小成的廣播媒體供職30年，在完成編採本職工作之餘，堅持用筆墨記錄心跡，抒發閒情逸致，先後在國家、省、市報刊發表700餘篇散文、隨筆。時下，既已來到美國，也應繼續發揮所長給報紙寫稿投稿。於是，當晚坐在電腦前，為世報家園版敲打了第一篇文稿《蒙市戀歌》。令人喜出望外，文稿翌日上午傳出，晚上就收到編輯部用稿通知，十日後刊登版面首要位置。

  第一篇文稿見諸報端，像是得到編輯的鼓勵與鞭策，又像是編輯為我加了油、充了電，我盡情忘懷地撰寫起稿件，並及時傳至家園版編輯部。旅美當年，有36篇文稿面見讀者。第二年，我拓展版域，發稿量又上一個台階。第三年，第四年，我繼續勤奮筆耕。即便兩度返鄉探親期間，仍堅持按照季節和時令，給世報傳寄稿件。勞作獲得收穫，截止2019年晚秋，我撰寫的150篇文稿相繼在家園版和上下古今版刊發及連載。

  去年歲末，世界日報刊出主辦第十屆「大家來寫書」活動，我閱讀後心中又蕩起激動漣漪，把我已刊發的文稿結集成書，是一件多麼好的事情啊！於是，我當即敲定參與出書計劃，隨後按照相關編輯指示要求，從發表的文稿中選出五十五篇、分列“情系家園”、“暢遊古今”結集成冊「異域文韻」。

  成書皆有序。以往家鄉好友出書，皆請一位德高望重者為之書寫，藉此索取點評稱道和讚許。

  對此，我有些難心。一則身在海外，遠離家鄉萬里，暫且不能回鄉求助家鄉前輩為我奉獻筆墨。二則棲身地域生活理念及我不善交際缺陷，一直未能搭交當地知名文友。同時，旅美三載半光陰，隨家搬遷兩次，讓我多半處於人地兩生。

  無奈，只好斗膽給自己書稿作序了。自我感覺，書序寫的不太地道，有點不倫不類，依然無奈，本人學識淺薄，才思愚鈍，底蘊不足，文筆生澀，在此只能兔子沒毛——將就材料了。權當供給閱讀此書的讀者一個導讀吧！

       

世界日報 華人超市 加州

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