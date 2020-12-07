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劉佳智 《華夏505之歌》 創作感言

「華夏505之歌」作者劉佳智
「華夏505之歌」作者劉佳智

華夏505之歌
華夏505之歌

我原來身為工程師兼作者，是祖國教育、培養了我。長期以來，自己一直思考，應該為祖國做點貢獻，表示感恩。但想以專業知識為基礎努力，自忖能力不及，可在寫作方面下功夫，也許會有些希望，因為曾創作的幾本長篇小說，還受到部分人的好評。在收集題材的過程中，來輝武教授的光輝形象，及他創建的505宏偉事業深深感動了我。祖國改革開放以後，一代醫藥工作者更加刻苦鑽研、孜孜以求，繼承傳統、艱苦奮鬥、勇攀高峰、終獲輝煌成果，造福人民，讓博大精深的中醫藥文化進一步走向世界，為人類做出貢獻。他們的崇高精神和豐功偉績，使我非常激動、興奮、高興不已。因而決定以此為題材，創作一部長篇小說，取名為「華夏505之歌」。

小說寫作過程中，有幸短期和來教授相處，實際感知了他不凡的人格與精神魅力，得到他大量提供的素材和多方指教，閱讀了他廣受好評的著作。 《漢新月刊》資深編輯戚梅芳老師對小說作了極為認真、仔細的修改和指教。參考了馬熙敏老師所著《中國當代著名內病外治實踐家來輝武》；邢小利老師主編的《新東方傳奇》；張曉光、徐岳老師主編的《來輝武成功之路》；唐平、魏建文、宋崇武老師編著的《神闕輝煌》，多位老師們彙編成冊的《“上帝”評說505》，這些優秀著作都以精湛的文筆，多樣、各富特色的風格，優美流暢的語言，一一介紹、歌頌、讚美了來教授和505事業，給了小說「華夏505之歌」以很大的影響。朱海玉老師、彭淵老師，幫忙修改和指教了小說中的中醫藥學部分。來教授的多位朋友，505企業的一些新老員工也反映了來教授的各種感人事蹟……這裡一併致謝。可以說，沒有你們的辛勞，也就沒有小說「華夏505之歌」。在此請讓我向你們致以崇高的敬禮和表示深深的由衷感激。

小說「華夏505之歌」有幾個特點：

        一、寓中醫藥學基礎、保健養生、延年益壽知識於故事情節中。目的是想讓部分非中醫藥學專業的讀者們在感受來教授高大形象與505偉業的同時增加一些這方面的認知，有弘揚寶貴財富之意。同時也希望這些知識能起到促進大家健康的作用。

        二、小說的傳記成分。小說與傳記不同，但我認為不是絕對的，為了使人信服，很多敘述和介紹必須是真人真事。 「華夏505之歌」第一部就有一些傳記內容。如中醫藥學基礎、保健養生、延年益壽知識，科學技術試驗和一些訴訟案件，眾多使用者反映等。    

        三、小說畢竟是小說，文藝作品源於生活，但高於生活，可以在不違背歷史、時代精神和人物性格的前提下，有作者自己的想法與看法。 「華夏505之歌」抒發了很多作者自己的的感想。

        歷時兩年，幾經修改，「華夏505之歌」總算寫出來了。但由於自己水平有限，書中不足之處、弱點、缺點和錯誤一定不少，是否把來教授的光輝形象樹立起來和有助於505宏偉事業也未可知，只有敬請親愛的讀者們多方指教，提出寶貴的意見，以便將來改出更好的作品。

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