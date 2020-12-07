加州爛政府 4億失業金發囚犯

正值加州 剛發布最新居家避疫令，許多商家被迫關門、員工失業，警察因預算短缺被解雇之際，調查加州失業救濟金弊案的各縣地區檢察長們，發出令人憤怒的訊息：被關在加州各監獄 的2萬1000名囚犯，至少已詐領了4億元加州失業救濟金，其中包括一些已被定罪但尚未執行的死囚；而加州政府至少已寄出10億元失業金到外州和外國住址，其中大部分可能是詐騙。

被囚犯騙走的4億元，是加州歷來金額最大的詐領公款案，這些納稅人血汗錢絕大多數已追不回來，其中大部分可能流向街頭幫派與大型犯罪組織，更令人髮指的是，加州政府到目前為止，還是無法阻止繼續發放失業救濟金給囚犯。如此顢頇腐敗的爛政府，如何向廣大在疫情下哀嚎的失業民眾與倒閉商家交代！

這個龐大的組織性犯罪，最早是今年夏天執法機關因調查其它案件，監聽囚犯從監獄打出去的電話時發現蛛絲馬跡，結果雪球越滾越大，涉案囚犯人數超多。但各縣檢察長卻「無法」偵辦，因為主管監獄的加州懲教局(CDCR) 宣稱，依法該局不能提供囚犯的社安號碼(SSN)等個人資訊，給主管失業金發放的就業發展局(EDD)，因為EDD不是執法機關。

後來聯邦檢察官即時救援，以聯邦勞工部名義向聯邦法院申請到搜索令，迫使CDCR交出部分涉案囚犯的SSN和出生年月日個資，這才比對出一部分詐領的囚犯。但這可能只是全案的冰山一角，因為連在監獄裡的囚犯都可以詐領，一般歹徒更容易得手。加州懲教局和就業發展局都宣稱，內部職員未涉及不法。

寄給囚犯的失業救濟金，當然不是到各監獄去，而是寄到各地同夥安排好的地址，然後以各種方法換成現金，再洗成無法追蹤的金流，最後送到幫派犯罪組織手上，時隔半年，已很難再追回。

目雖然知道那些囚犯涉案，但實際上很難給他們更多懲罰，因為現在還會留在監獄裡的囚犯，大多惡行重大、刑期較長，每人詐騙幾千元、上萬元失業金，刑期根本加不了多少。再者，對2.1萬名囚犯每人重新開審，在疫情下已不堪重負的加州法院系統會立即崩潰。

州府仍在找出方法，讓各政府機關能分享涉案者資訊，阻止寶貴的「救命錢」再流入黑幫。加州州長紐森和加州檢察長貝西拉，數月來沒有採取積極行動，例如動用緊急行政命令，應該負最大疏失責任。

但追根究柢，在民主黨 長年主政下的加州，六大州級民選官員全是民主黨，參眾兩會民主黨亦占絕對多數，使加州政府近年來已經逐漸變成一個花納稅人錢很爽快、行政效率很低劣、對罪犯太寬容的腐敗官僚體系，這才是本案發生的源頭。