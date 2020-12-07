我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州爛政府 4億失業金發囚犯

洛城新語

正值加州剛發布最新居家避疫令，許多商家被迫關門、員工失業，警察因預算短缺被解雇之際，調查加州失業救濟金弊案的各縣地區檢察長們，發出令人憤怒的訊息：被關在加州各監獄的2萬1000名囚犯，至少已詐領了4億元加州失業救濟金，其中包括一些已被定罪但尚未執行的死囚；而加州政府至少已寄出10億元失業金到外州和外國住址，其中大部分可能是詐騙。

被囚犯騙走的4億元，是加州歷來金額最大的詐領公款案，這些納稅人血汗錢絕大多數已追不回來，其中大部分可能流向街頭幫派與大型犯罪組織，更令人髮指的是，加州政府到目前為止，還是無法阻止繼續發放失業救濟金給囚犯。如此顢頇腐敗的爛政府，如何向廣大在疫情下哀嚎的失業民眾與倒閉商家交代！

這個龐大的組織性犯罪，最早是今年夏天執法機關因調查其它案件，監聽囚犯從監獄打出去的電話時發現蛛絲馬跡，結果雪球越滾越大，涉案囚犯人數超多。但各縣檢察長卻「無法」偵辦，因為主管監獄的加州懲教局(CDCR) 宣稱，依法該局不能提供囚犯的社安號碼(SSN)等個人資訊，給主管失業金發放的就業發展局(EDD)，因為EDD不是執法機關。

後來聯邦檢察官即時救援，以聯邦勞工部名義向聯邦法院申請到搜索令，迫使CDCR交出部分涉案囚犯的SSN和出生年月日個資，這才比對出一部分詐領的囚犯。但這可能只是全案的冰山一角，因為連在監獄裡的囚犯都可以詐領，一般歹徒更容易得手。加州懲教局和就業發展局都宣稱，內部職員未涉及不法。

寄給囚犯的失業救濟金，當然不是到各監獄去，而是寄到各地同夥安排好的地址，然後以各種方法換成現金，再洗成無法追蹤的金流，最後送到幫派犯罪組織手上，時隔半年，已很難再追回。

目雖然知道那些囚犯涉案，但實際上很難給他們更多懲罰，因為現在還會留在監獄裡的囚犯，大多惡行重大、刑期較長，每人詐騙幾千元、上萬元失業金，刑期根本加不了多少。再者，對2.1萬名囚犯每人重新開審，在疫情下已不堪重負的加州法院系統會立即崩潰。

州府仍在找出方法，讓各政府機關能分享涉案者資訊，阻止寶貴的「救命錢」再流入黑幫。加州州長紐森和加州檢察長貝西拉，數月來沒有採取積極行動，例如動用緊急行政命令，應該負最大疏失責任。

但追根究柢，在民主黨長年主政下的加州，六大州級民選官員全是民主黨，參眾兩會民主黨亦占絕對多數，使加州政府近年來已經逐漸變成一個花納稅人錢很爽快、行政效率很低劣、對罪犯太寬容的腐敗官僚體系，這才是本案發生的源頭。

加州 監獄 民主黨

上一則

巴市戶外用餐 禁令前大排長龍

下一則

餐館業主怒斥洛市長「奪走一切」 視頻獲870人次萬關注

延伸閱讀

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫
加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施

加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施
加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家

加州7醫院獲全美首批疫苗 舊金山占2家
加州保護租戶的3088法案 不包括商業地產租戶

加州保護租戶的3088法案 不包括商業地產租戶
加州居家避疫令影響旅遊 各行業這麼因應

加州居家避疫令影響旅遊 各行業這麼因應
感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

感恩節效應顯現 加州單日確診2萬例 創新高

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門