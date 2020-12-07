洛城作家系列講座 周末開講反應熱烈

洛杉磯華文作家協會監事長北奧。（記者楊青／翻攝）

美國洛杉磯 華文作家協會「洛城作家系列講座」第一講周末開講，由會長、作家黃宗之主講「怎樣寫小說 ？」，引起文學愛好者熱烈反響，來自全美和世界各地文友90人雲集zoom，分享創作樂趣。

作協監事長北奧、榮譽會長葉周擔任嘉賓，秘書長韓舸友主持會議，學術部負責人李大興主持學術單元討論。僑領張素久、紐約女作家協會會長顧月花、加拿大大華筆會會長馮玉、南美洲華文作家協會會長林美君、北美洛杉磯華文作家協會會長段金平，以及奧地利、義大利、新加坡等華文作家和文學愛好者參加。

黃宗之結合他的創作實踐分享小說創作體會，包括小說主題的選擇、他是怎樣開始寫長篇小說、創作遇到瓶頸處怎麽辦、如何應對當今網絡碎片化閱讀習慣等。他表示，心中一直有文學的夢想，直到出國留學，生活穩定，物質不再是主要追求目標以後，心中夢想開始蓬勃，迫使他去思考、探究和表達，從一個從未發表過文章的文學愛好者，成爲七部長篇小說的作家。

黃宗之、朱雪梅夫婦近年出版的作品有《陽光西海岸》、《未遂的瘋狂》、《平靜生活》、《破繭》、《藤校逐夢》、《幸福事件》六部長篇小說。

作家協會榮譽會長、資深作家葉周，對黃宗之善於選材、善於抓住社會關注點，並提煉升華給予高度評價，比如《陽光西海岸》寫實驗室裡的故事；《破繭》裡父母和女兒成長和求學的分歧和衝突；《藤校逐夢》三個家庭的孩子讀名校選專業的故事；《平靜生活》海歸與海不歸的故事；以及全球經濟危機和華人在美國的職場天花板等，都是從自己熟悉的生活取材，關注社會熱點和大眾興趣，進而引起讀者强烈共鳴。